32歲南柱赫近照被指變樣　招牌單眼皮突變深邃雙眼皮惹微調疑雲

現年32歲的韓國男神南柱赫退伍後動向備受矚目，日前他現身釜山出席品牌活動時，卻因外貌變化引發全網熱議。以往憑一雙清純「犬系」電眼迷倒萬千粉絲的他，被指五官與輪廓出現微妙轉變，招牌眼型突然「變樣」，隨即掀起網民對其是否悄悄「後天加工」的討論。



南柱赫曾被封為「單眼皮男神」。（《河伯的新娘 2017》劇照）

招牌單眼皮。（舉重妖精金福珠》劇照）

招牌單眼皮驚現深邃摺痕

南柱赫當日身穿駝色絨面西裝外套帥氣亮相，並在現場配合鏡頭大玩不眨眼「對視挑戰」。在毫無遮擋的超近鏡大特寫下，他移開手掌凝視鏡頭，原本標誌性的單眼皮竟驚現極為深邃的分明摺痕，眼神與昔日青澀鄰家感大相逕庭，大批網民看過短片後直言「第一眼險些認不出來」。

大玩不眨眼「對視挑戰」。（IG@dailyfashion_news）

露出極深邃的雙眼皮。（IG@dailyfashion_news）

被指大變樣。（IG@dailyfashion_news）

為劇集動作戲減磅7kg

面對整容疑雲，不少粉絲隨即挺身護航，認為外貌變化源於體重驟降與年齡增長。南柱赫早前拍攝Netflix劇集《鬼謎東宮》時，為貼合角色的憔悴狀態而積極戒口並展開高強度動作訓練，煞科時足足減磅7kg；加上步入30歲後，眼周脂肪與膠原蛋白自然流失，眼皮摺痕容易自然現形並加深，未必是靠動刀修整。

駝色絨面西裝外套帥氣亮相。（IG@dailyfashion_news）

早期為劇集動作戲減磅。（IG@dailyfashion_news）

網民驚嘆撞樣金來沅

對於這次「變樣」，網民評價呈現兩極：有人感嘆他招牌的乾淨少年感已隨歲月褪去，直言「整個人感覺完全不同」；但亦有大量觀眾大讚他成功擺脫偶像框架，如今輪廓俐落立體，甚至神似前輩實力派男星金來沅，由當年的「國民初戀」進化成氣場十足的成熟型男。