梨泰院遇難男星李智漢冥壽　母買「防滑鞋」痛哭：每晚睡玄關等他

韓國演員李智漢在2022年10月29日發生的梨泰院嚴重踩踏事故中不幸喪生，當時年僅24歲，當時正積極參與MBC韓劇《木偶的季節》（꼭두의 계절）拍攝的他，演藝事業才剛要起步卻遭遇死劫。而10月29日為事故四周年，面對喪兒之痛的李智漢母親近況曝光，讓人鼻酸。



李智漢的母親在今年兒子8月的28歲冥誕時，公開了一篇令人柔腸寸斷的發文。她回憶，兒子生前出門前曾提起「鞋子一直掉，得去買雙鞋」，沒想到這成了最後的話語。

李智漢梨泰院人踩人事件中罹難。（網上圖片）

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為了完成一起買鞋的心願，她特地獨自外出，挑選了最防滑、絕不會脫落的鞋子當作生日禮物。然而，當店員貼心提醒「讓兒子試穿，若太小可以拿來換」，讓她心痛不已，強忍淚水結帳，隨後抱著鞋袋在店外間歇哭泣，心碎寫下「最快樂的日子變成最悲傷的日子」。

李智漢母親還將新鞋小心翼翼地擺在玄關，把鞋頭朝向屋內，期盼孩子能隨時返家試穿。為了不漏掉任何一聲問候，她甚至在玄關前鋪上被子入睡，深怕錯過與兒子相見的瞬間。她在貼文中寫下：

生日快樂，我愛你，真的好想你。

字裡行間流露出痛失愛子的錐心之痛。

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