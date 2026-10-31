Kiri T食奇異果連貼紙都食埋　歌迷借歌詞寸爆：就算你錯漏百出

Kiri T（謝曉盈）日前在Threads上載一段食奇異果的短片，原意想向網民分享「奇異果連皮食更健康」的養生小秘訣，豈料鏡頭前一個極其真實的失誤，瞬間引爆全網熱議。



創作女歌手Kiri T（謝曉盈）。（IG@kiri_thy）

Kiri T自爆唔知綠色要批皮

短片中，只見她手持一個綠色奇異果，豪邁地直接連皮大口咬下。然而奇異果果身上的品牌貼紙竟然完全沒有撕掉，就這樣被她一口連著果肉生吞入肚！值得注意的是，這類貼紙普遍含有合成膠水及塑膠成分，絕對不宜當作食物食用。

Kiri T連皮帶肉食奇異果。（threads@kiri_thy）

Kiri T唔知綠色奇異果要批皮。（threads@kiri_thy）

事後，Kiri T似乎才恍然大悟自己不僅連貼紙吞下，連品種也搞錯，尷尬地再度發文補鑊寫道：「原來金奇異果先可以連皮食……」

歌迷用《就算我錯漏百出》歌詞無情寸爆

這番無厘頭的迷糊操作，立刻引來數千網民瘋狂「抽水」留言，有網民抵死嘲諷：「所以金奇異果就可以連埋招紙一齊食？」、「我通常成箱咁買，食埋個紙皮箱，好高纖維，貼紙呢啲一定唔放過」、「貼紙先最有營養」、「連皮食但你食埋貼紙係咩玩法」，場面極度惹笑。

大批網民留言嘲諷。（threads截圖）

網民毒舌狂歡：貼紙先最富有營養。（threads截圖）

更有大量歌迷腦筋急轉彎，直接引用Kiri T的大熱歌曲《就算我錯漏百出》的經典歌詞，無情地對她進行「反擊」：「錯漏百個全部收貨，連塊膠紙都收埋！」、「就算你錯漏百出……」幽默度爆燈。

要注意食品安全啊。（threads截圖）