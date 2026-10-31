何沛珈自爆恐男玩交友App被嚇退　阮嘉敏忍受前度裝定位竟遭偷食

無綫（TVB）戀愛真人騷《女神配對計劃2》播映以來話題不斷，一眾女神與「求愛勇者」的互動掀起全城熱議。然而，近日加入「爭仔」戰團的何沛珈（Roxanne）卻無辜淪為網絡箭靶，遭部分網民狠批為心機重、挑撥離間的「綠茶婊」。面對排山倒海的輿論攻擊與謾罵，何沛珈一度陷入嚴重的自我懷疑與情緒低谷，更憤而刪掉社交平台避風頭。



本周日晚（ 11月1日）播出的第九集《女神2》，幾位女神一齊大秀水著。

何沛珈日前接受《香港01》訪問時，情緒失控流下眼淚。

何沛珈玩交友App被「Hi」退

日前何沛珈與好姊妹阮嘉敏（Mandy）一同接受《東網》專訪，坦言參加節目除為了「出Pool」脫單，更希望能克服對男生的恐懼心態。何沛珈自爆求學時期甚少接觸異性，加上外型常被誤解為「高冷氣場」，連監製都透露不少男參加者因覺得她太高兼氣場強大而望而卻步，但她笑言擇偶條件只需與自己同高或高少少即可。

何沛珈大方公開自己擇偶條件。（IG@mandyyuen）

何沛珈更搞笑分享大學時曾嘗試玩交友App，怎料剛成功配對、對方才傳來一句「Hi」，自己便嚇到火速將整個App刪除。自認經歷過三段戀情的她，坦承昔日每任男友都有極強佔有慾，去到哪裡都要詳細報備行程，雖然自己性格冷靜不喜爭吵，但也曾有過「就算師傅話唔啱都要一齊」的盲目戀愛腦時刻；不過她堅定表示如今已學懂愛惜自己，若發現彼此步伐不一便會果斷斬纜，絕不讓自己受委屈。

何沛珈自認曾盲目戀愛腦，如今學懂果斷斬纜。（IG@hpgroxanne）

阮嘉敏放真名照片被當網騙

同場的阮嘉敏亦自爆曾有過極為無奈的交友App經歷。她透露當年因拍攝《姊妹淘》節目取材而試玩交友軟件，本著真誠態度放上自己的真實照片，結果竟被對方誤以為是盜圖騙案：「我話我係真（阮嘉敏），對方仲要Block埋我添！」認真啼笑皆非。阮嘉敏坦言過往只要對方外表不合眼緣便會立刻落閘拒絕，但參與《女神2》後卻獲得極大啟發；她發現有些男參加者第一眼雖不合心意，但「焗住」坐低傾談後才驚覺對方極具內涵與魅力，令她反思自己過往可能因過於武斷而錯失良緣，決定往後只要不感反感，都會大方給予機會出去食餐飯深入了解。

阮嘉敏（Mandy）最新一集《女神2》中身穿白色綁帶露腰裝，大騷零贅肉纖腰。

阮嘉敏為愛願裝手機定位 渣男前度卻偷食出軌

談及過往四段情史，阮嘉敏痛心揭開曾遭背叛的慘痛教訓，透露曾有兩任男友介意其藝人身分，其中一人更是不折不扣的「極端控制狂」。由於對方曾被前女友出軌而留下陰影，因此對她極度不信任，動輒因找不到人或未即時回覆而大發雷霆，最後甚至擅自於她的手機中安裝定位追蹤軟件。阮嘉敏感嘆當時覺得能遇上互相喜歡的人不容易，為了給予對方安全感，即使被侵犯私隱亦選擇吞聲忍受，怎料這份委曲求全換來的卻是諷刺結局：「最後因為佢有第二個而分手！」她更自嘲錯在當初沒反過來在對方手機裝定位。

侵犯私隱委曲求全卻換來背叛。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏亦反思自己過去常因突發工作而「放飛機」、甚至答應拍吻戲後才告知男友，確實將工作排在愛情前面；但她強調絕不會重蹈覆轍，若今次在節目中成功配對，定會在工作與愛情間取得平衡，更誓言建立健康平等的關係，絕不再任人魚肉、委屈求全。