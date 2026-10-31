陳柏宇7歲大女Abi因意見不合爆衝突　拿摺紙拍媽媽面部惹家教爭議

陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）結婚多年，育有兩女陳羿辰（Abi）及陳星晴（Audrey）。日前符曉薇帶同7歲大女Abi，參與TVB親子真人騷《玩住學。學住玩》，遠赴尼泊爾山區體驗生活。節目原意是希望讓星二代走出舒適圈、體驗簡樸生活，然而節目播出後，母女二人的互動與表現卻意外引來網民激烈討論。



陳柏宇一家四口。（IG@leannefu_1027）

山區衛生欠佳令符曉薇崩潰

節目中，母女二人獲安排入住當地傳統的家庭茶屋。面對床單上的污漬與簡陋的衛生條件，習慣都市生活的符曉薇明顯難以適應，甚至緊抱行李不敢放下，堅持要鋪上自備床套才肯就寢。她亦在鏡頭前解釋：「我唔覺得係污糟呀，只不過同我生活習慣唔同。」反觀女兒Abi適應力極強，毫不介意直接躺上床休息，母女反應形成強烈對比。

符曉薇難以適應當地房屋。（《玩住學。學住玩》節目截圖）

相反Abi卻適應力極強。（《玩住學。學住玩》節目截圖）

因摺紙爆衝突激動對媽媽郁手

全集最具爭議的一幕，發生在兩人到訪當地山區學校期間。Abi原本化身小老師教當地學童摺紙，但在分發紙張時，她因想私自留下一份而與媽媽產生分歧。面對媽媽堅持要將紙張全數送給當地學生的要求，Abi突然情緒失控發脾氣，激動之下竟拿起手上的摺紙直接拍向媽媽的臉部。

Abi在當地擔任小老師教疊紙。（《玩住學。學住玩》節目截圖）

與媽媽意見不合。（《玩住學。學住玩》節目截圖）

對媽媽郁手。（《玩住學。學住玩》節目截圖）

惹網民批家教問題

節目播出後，Abi當眾向媽媽動手的畫面隨即引發網民熱話。有部分網民批評小朋友缺乏規矩，甚至翻舊帳質疑家庭管教問題：「佢個大女不嬲好曳，幾年前已經話而家唔教大咗冇得教，但到今時今日都仲係咁曳！」、「嘩搞唔掂，駁嘴駁舌，郁手郁腳。」不過，亦有不少觀眾為小朋友抱不平，認為7歲孩子面對陌生的惡劣環境難免情緒波動。