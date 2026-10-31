陳健安遭對方扯衫拉停網民狠批無品 對手原來有林作助陣

「FC3」（卅足球會）成員星光熠熠，除了實力唱將陳健安（On仔），更有馬志威、洪嘉豪、阿Jer柳應廷、游學修等，10月30日就同林作有份助陣的Milan_club_hk對賽。然而這場原意切磋球技的賽事，最終演變成粗暴「打茅波」鬧劇，網民鬧林作那隊的球員，相當無品，在threads引來不少討論。



林作（YouTube@AC米蘭足球學院香港 AC Milan Academy Hong Kong）

陳建安（YouTube@AC米蘭足球學院香港 AC Milan Academy Hong Kong）

林作隊迎戰FC3變打茅波鬧劇

在賽事進行期間，雙方球員短兵相接，場上火藥味極濃，身穿黃色球衣的林作聯動作頻頻升級，粗野式攔截更屢禁不止。當腳法出眾的陳健安以精湛技術高速突破防線時，黃衫防守球員見狀竟不顧體育道德，直接從後狠扯其球衣生生將其拉停。

陳健安用技術擺脫對方，對方扭過後，心有不甘用雙手拉停陳健安，行為極之無品。（YouTube@AC米蘭足球學院香港 AC Milan Academy Hong Kong）

網民都大讚陳健安。（threads截圖）

除此之外，場上接二連三出現超技術危險動作，包括中圈雙人倒地抱摔、前場凌空飛撞衝撞，以及近邊線的兇狠剷截，危險程度直逼職業摔角，令現場及觀看直播的球迷捏一把汗。

賽場上一直出現違規行為。（YouTube@AC米蘭足球學院香港 AC Milan Academy Hong Kong）

賽場上一直出現違規行為。（YouTube@AC米蘭足球學院香港 AC Milan Academy Hong Kong）

賽場上一直出現違規行為。（YouTube@AC米蘭足球學院香港 AC Milan Academy Hong Kong）

有在場觀眾隨後在社交平台發文痛斥黃衫軍「球品極差，成場波撩交打」，更踢爆林作聯在犯規後，全隊後備球員竟集體衝入場內粗言指罵對手。網民一面倒炮轟林作聯將低俗炒作歪風帶入草根體育，直指這場明星足球賽慘變「街霸格鬥」，完全違背體育精神。

對面黃衫（林作聯）滴人勁冇品。（threads截圖）