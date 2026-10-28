你的保安李寶安｜拍攝實景大揭秘 麥沛東枱面驚現4隻AV藍光碟
由金像獎導演何爵天執導，李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東等領銜主演的HOY原創處境喜劇《你的保安 李寶安》，日前（26 日）正式隆重開播。早前HOY邀請傳媒試睇四集，接著再俾傳媒參觀實景，現場有不少道具Neta了網絡迷因（meme），其中還發現麥沛東（麥東）枱面驚現4隻AV藍光碟。由於戲裏戲外麥東是濱崎老師忠實Fans，劇中更有大量「FF」場面，加上如此真實的道具，令人哭笑不得。
《你的保安 李寶安》實景揭秘
「椰樹牌椰汁」徐冬冬經典代言照
首先櫃門右上方的照片，很明顯致敬的內地著名飲品「椰樹牌椰汁」深入民心的經典廣告。原圖為代言人徐冬冬身穿緊身白衣、曲線畢露，並以反手高舉椰汁罐的妖嬈姿勢，配上標誌性宣傳語「從小喝到大」。
戲中李尚正（飾演保安隊長李寶安）身穿同款緊身白色高領上衣，曲線畢露地擺出徐冬冬標誌性「反手托舉」的妖嬈的S形姿勢，只不過手裡托著的不是椰汁罐，而是一顆巨大的可可豆，喜感十足。
「老乾媽」商標（呼應《死屍死時四十四》）
而在李尚正下方的紅色圓形大貼紙，致敬的原型是以「老乾媽」陶華碧頭像為代表的內地傳統老字號調味品商標，該品牌以紅底金黃邊為經典元素，外圍圓點裝飾，以及正中央放上創辦人的圓形黑白大頭肖像。
戲中以李尚正的大頭照取代商標創辦人肖像，品牌名則改成了充滿惡趣味的「44年老字號 麻辣朱古力」。「麻辣」呼應老乾媽，「44」則巧妙致敬了本劇的前作電影《死屍死時四十四》，同時呼應了劇中女主角畢好彩只要碰到「44」運氣就會逆轉（變差）的命理設定，更精心標榜了「獨家配方 典雅大方」、「甜辣搭配 送禮自用」，令此真實性更上一層樓。
《Call Me by Your Name》電影海報
李尚正照片右下方的小圓形貼紙，致敬的是經典文藝電影《Call Me by Your Name》（以你的名字呼喚我）的宣傳海報。戲中將原版海報的「甜茶」Timothée Chalamet 與Armie Hammer在藍天下仰頭望天的經典構圖，換成了劇中兩位保安員手拿Coffee仰望天空的搞笑復刻版 ，貼紙更直接玩了諧音與字面梗，將字樣改成「COFFEE by your NAME」。
愛德華·孟克《吶喊》（The Scream）
而在儲物櫃最下方的大幅彩色畫作，致敬的正是挪威表現主義畫家愛德華·孟克的傳世名畫《吶喊》（The Scream）。這幅畫在網絡迷因界一直是被二次創作頻率最高的「驚恐、崩潰、嚇到尖叫」表情包範本。戲中保留了原畫經典的血橙色流動天空、漩渦海水與透視橋欄，但畫中的尖叫人像被換成了盧頌恩（妹頭）飾演的女保安員「畢好彩」，她身穿「臨海峯」保安隊制服與領帶，雙手托腮、目瞪口呆地尖叫，完美契合劇中角色神經質又時常被嚇倒的崩潰日常。
濱崎真緒AV藍光碟勁炸裂
在眾多場景中，最為「炸裂」的焦點莫過於戲裡戲外均是濱崎真緒忠實擁躉的麥沛東（飾演保安員）專屬工位。其辦公桌上赫然擺放了4隻濱崎真緒的AV藍光碟，封面印滿「爆乳」、「專屬第二彈」及「高清無碼」等極度露骨的宣傳字眼，片名與封面排版幾乎以假亂真，當然裏面必定是空空如也，把「道具就真的純粹只是道具」的幻滅感演繹得淋漓盡致。
這張辦公桌的道具細節不僅「炸裂」，而且充滿了《你的保安李寶安》幕後道具組的惡趣味與魔鬼細節。這4隻光碟並非孤軍作戰，麥東這個保安工位的每一寸角落都在為其「毒男」角色屬性服務，毫無顧忌地全螢幕放置濱崎真緒躺在超市推車裏的粉紅水著寫真。仔細定格看電腦螢幕的超大粉紅桌布與4隻藍光碟封面，道具組為了避嫌兼玩梗，特意將字眼反轉成了「真崎 濱緒」。
電話旁整整齊齊擺著若杉公德的搞笑神作《末日救世主》（KAPPEI，講述苦練殺人拳卻無處發揮、滿腦子只想戀愛的終極直男），以及少女漫畫風的戀愛讀物；屏風隔板則貼滿了《咒術迴戰》閃卡、旁邊立著《Re:從零開始的異世界生活》的「雷姆（Rem）」手辦，再加上貼滿漫畫人物的桌面，把角色「上班摸魚、下班追番」的宅男保安魂刻劃得無比真實。