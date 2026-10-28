你的保安李寶安｜拍攝實景大揭秘　麥沛東枱面驚現4隻AV藍光碟

由金像獎導演何爵天執導，李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東等領銜主演的HOY原創處境喜劇《你的保安 李寶安》，日前（26 日）正式隆重開播。早前HOY邀請傳媒試睇四集，接著再俾傳媒參觀實景，現場有不少道具Neta了網絡迷因（meme），其中還發現麥沛東（麥東）枱面驚現4隻AV藍光碟。由於戲裏戲外麥東是濱崎老師忠實Fans，劇中更有大量「FF」場面，加上如此真實的道具，令人哭笑不得。



《你的保安 李寶安》由李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東、王耀宏（Meaning)及曾睿智（Jam）領銜主演，首播最高收視9.4點。（香港01攝）

《你的保安 李寶安》實景揭秘

「椰樹牌椰汁」徐冬冬經典代言照

首先櫃門右上方的照片，很明顯致敬的內地著名飲品「椰樹牌椰汁」深入民心的經典廣告。原圖為代言人徐冬冬身穿緊身白衣、曲線畢露，並以反手高舉椰汁罐的妖嬈姿勢，配上標誌性宣傳語「從小喝到大」。

「椰樹牌椰汁」的徐冬冬經典代言照。（網上圖片）

戲中李尚正（飾演保安隊長李寶安）身穿同款緊身白色高領上衣，曲線畢露地擺出徐冬冬標誌性「反手托舉」的妖嬈的S形姿勢，只不過手裡托著的不是椰汁罐，而是一顆巨大的可可豆，喜感十足。

李尚正身材與徐冬冬有的一比。（鍾冠全 攝）

「老乾媽」商標（呼應《死屍死時四十四》）

而在李尚正下方的紅色圓形大貼紙，致敬的原型是以「老乾媽」陶華碧頭像為代表的內地傳統老字號調味品商標，該品牌以紅底金黃邊為經典元素，外圍圓點裝飾，以及正中央放上創辦人的圓形黑白大頭肖像。

內地老字號調味品商標「老乾媽」。（網上圖片）

戲中以李尚正的大頭照取代商標創辦人肖像，品牌名則改成了充滿惡趣味的「44年老字號 麻辣朱古力」。「麻辣」呼應老乾媽，「44」則巧妙致敬了本劇的前作電影《死屍死時四十四》，同時呼應了劇中女主角畢好彩只要碰到「44」運氣就會逆轉（變差）的命理設定，更精心標榜了「獨家配方 典雅大方」、「甜辣搭配 送禮自用」，令此真實性更上一層樓。

李尚正於《死屍死時四十四》裏飾演「臨海峯」住宅的保安員「李寶安」。（《死屍死時四十四》電影劇照）

《Call Me by Your Name》電影海報

李尚正照片右下方的小圓形貼紙，致敬的是經典文藝電影《Call Me by Your Name》（以你的名字呼喚我）的宣傳海報。戲中將原版海報的「甜茶」Timothée Chalamet 與Armie Hammer在藍天下仰頭望天的經典構圖，換成了劇中兩位保安員手拿Coffee仰望天空的搞笑復刻版 ，貼紙更直接玩了諧音與字面梗，將字樣改成「COFFEE by your NAME」。

經典文藝電影《Call Me by Your Name》（以你的名字呼喚我）（電影海報）

《李寶安》的幕後道具組的好有趣呀。（鍾冠全 攝）

愛德華·孟克《吶喊》（The Scream）

而在儲物櫃最下方的大幅彩色畫作，致敬的正是挪威表現主義畫家愛德華·孟克的傳世名畫《吶喊》（The Scream）。這幅畫在網絡迷因界一直是被二次創作頻率最高的「驚恐、崩潰、嚇到尖叫」表情包範本。戲中保留了原畫經典的血橙色流動天空、漩渦海水與透視橋欄，但畫中的尖叫人像被換成了盧頌恩（妹頭）飾演的女保安員「畢好彩」，她身穿「臨海峯」保安隊制服與領帶，雙手托腮、目瞪口呆地尖叫，完美契合劇中角色神經質又時常被嚇倒的崩潰日常。

挪威畫家愛德華·孟克的傳世名畫《吶喊》（The Scream）。（網上圖片）

盧頌恩（妹頭）的崩潰日常。（鍾冠全 攝）

濱崎真緒AV藍光碟勁炸裂

在眾多場景中，最為「炸裂」的焦點莫過於戲裡戲外均是濱崎真緒忠實擁躉的麥沛東（飾演保安員）專屬工位。其辦公桌上赫然擺放了4隻濱崎真緒的AV藍光碟，封面印滿「爆乳」、「專屬第二彈」及「高清無碼」等極度露骨的宣傳字眼，片名與封面排版幾乎以假亂真，當然裏面必定是空空如也，把「道具就真的純粹只是道具」的幻滅感演繹得淋漓盡致。

工作場所放AV藍光碟，好大膽啊！（林通賢 攝）

當然裏面是空的。（林通賢 攝）

這張辦公桌的道具細節不僅「炸裂」，而且充滿了《你的保安李寶安》幕後道具組的惡趣味與魔鬼細節。這4隻光碟並非孤軍作戰，麥東這個保安工位的每一寸角落都在為其「毒男」角色屬性服務，毫無顧忌地全螢幕放置濱崎真緒躺在超市推車裏的粉紅水著寫真。仔細定格看電腦螢幕的超大粉紅桌布與4隻藍光碟封面，道具組為了避嫌兼玩梗，特意將字眼反轉成了「真崎 濱緒」。

濱崎真緒AV藍光碟幾乎可以以假亂真的。（林通賢 攝）

連電腦桌面都毫無顧忌地放上濱崎真緒老師。（林通賢 攝）

前日本AV女優濱崎真緒都有在《你的保安 李寶安》中客串出場。（葉志明 攝）

電話旁整整齊齊擺著若杉公德的搞笑神作《末日救世主》（KAPPEI，講述苦練殺人拳卻無處發揮、滿腦子只想戀愛的終極直男），以及少女漫畫風的戀愛讀物；屏風隔板則貼滿了《咒術迴戰》閃卡、旁邊立著《Re:從零開始的異世界生活》的「雷姆（Rem）」手辦，再加上貼滿漫畫人物的桌面，把角色「上班摸魚、下班追番」的宅男保安魂刻劃得無比真實。

濱崎真緒角色做返自己。（鄧穎琪攝）

《咒術迴戰》的閃卡與「雷姆（Rem）」手辦！（林通賢 攝）