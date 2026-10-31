曾比特告別標誌爆炸頭換清爽短髮　網民笑指撞樣鍾雪瑩：個頭想點

曾比特（Mike）近日推出全新單曲《也許撐不下去》，為了配合新碟主題，他剪去留了多年的標誌性爆炸頭，換上一頭清爽俐落的短碎髮，出道以來首次以超短髮新形象示人。



曾比特換新髮型。（IG@mikeeeee___）

曾比特早前一直以爆炸頭造型示人。（曾比特微博圖片）

笑言洗頭慳番勁多護髮素

日前曾比特出席活動受訪時，親自為突然剪掉招牌髮型解畫：「擺脫咗爆炸頭，而家做返個清爽嘅男仔，係喇，為咗配合呢個新嘅專輯嘅主題都，剪返個清爽啲。」剪短後他笑言洗頭時慳返不少開支：「慳咗好多護髮素真係，以前一大pat，而家一半都唔使，好開心真係。」不過他坦言自己仍需要時間習慣：「好耐冇試過咁短頭髮，要習慣吓！爆炸頭電得多都會甩頭髮，長頭髮又難打理，呢個頭髮都係一個幾好嘅選擇。」

網民笑指撞樣鍾雪。（IG@mikeeeee___）

告別爆炸頭。（IG@mikeeeee___）

網民調侃：曾比特變鍾雪

不過，曾比特的新短髮造型曝光後隨即在網上引起極大迴響。不少網民將他的短髮照與金馬影后鍾雪瑩作對比，笑指兩人五官神同步撞樣，紛紛留言笑稱「曾比特變鍾雪」；更有網民笑指新髮型似足星爺電影經典「彌敦道9號」，幽默調侃「呢個髮型樣衰到癲」、「成日整啲X頭畀佢」，感嘆髮型非常影響觀感，甚至笑指他「剪壞晒啲風水」。不過，亦有粉絲與網民力撐支持：「勇氣可嘉，其實佢算carry得ok」，大讚新形象有新鮮感，讓人耳目一新。

曾比特新髮型引起網民熱議。（Thraeds截圖）

曾比特新髮型引起網民熱議。（Thraeds截圖）