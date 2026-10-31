72歲林建明染惡菌遲兩日恐變致命肺炎　街頭仆傷雙膝大嘆犯太歲

現年72歲的「大姐明」林建明早前突傳因健康問題急停工作，令不少圈中好友與影迷極為擔憂。所幸休養近月後已逐漸康復，日前她現身薛家燕主持的新城電台節目《開心大派對》，親自還原這場「九死一生」的抗病內幕，並大談老友胡楓（修哥）早前入院開刀、昏迷四日的驚險內情。

林建明早前突傳因健康問題急停工作。（YouTube@新城知訊台）

上呼吸道細菌感染險變肺炎

林建明回想8月中旬發病時來勢洶洶，情況極度兇險，她憶述：「我唔知喺邊度被傳染，得到『上呼吸道細菌感染』，大鑊到不得了，醫生話如果我遲兩日去睇，就會演變成肺炎，就真係輪到我。」面對外界各種揣測，林建明打趣道：「你哋係咪驚我又突然間『拜拜』先？」

林建明曾曬AI住院照，宣布停工。（Facebook@林建明 Meg Lam Kin Ming Victoria）

談到漫長的治療期，林建明透露病情比想像中頑固，更出現抗藥性需改服重藥：「嗰陣我食完藥就瞓，瞓醒又食藥，整個人迷迷糊糊，日夜都咳，喉嚨同上顎又乾又痛，好似畀火燒咁。」而被勒令嚴格戒口的她更難忍冰品心癮，搞笑自爆自創奇招「咬一啖雪條、即刻飲一啖熱水」平衡喉嚨兼潤喉。

仆傷雙膝拖足幾個月嘆犯太歲

事實上林建明今年受不少病痛困擾，早於3月在尖沙咀街頭失足跌傷雙膝，傷勢反覆拖至5月未癒，連番波折令她大嘆犯太歲，屢次安排好行程，臨出發前總因膝傷等意外被迫泡湯。頻頻碰壁的她如今學識順其自然，索性決定今年全面暫停所有外遊計劃。經歷連番病痛後，她全面調整生活節奏，每週堅持打羽毛球與游泳，作息改為早睡早起，平日亦常看搞笑影片保持心境開朗。

原本打算去打羽毛球，點知唔小心意外仆倒。（資料圖片）

爆胡楓膽石卡管術後昏迷四日

除了交代自身病情，林建明與薛家燕亦在節目中重提好友胡楓早前因膽石掉落膽管發炎而緊急入院的驚險一幕。薛家燕透露當時自己身在馬來西亞，得悉修哥病危的消息時嚇得心急如焚；林建明則指修哥幸獲新抱JoJo悉心照顧：「做完手術之後，哎呀真係諗唔到，竟然昏迷咗四日，好大劑！」林建明當時特別給修哥留言打氣：「你唔好咁樣呀，如果唔係就冇人同我鬧交喇！」幸好修哥吉人天相，醒後精靈回覆：「我唔會嘅，我一定要出嚟同你鬥嘴！」事後兩人相約聚餐，林建明力證修哥頭腦依然靈活精靈，只是大病後需嚴格節制飲食，即使望著眼前切工精緻的青瓜菜式垂涎欲滴，同桌好友也只敢分極少份量讓他淺嘗，場面溫馨又逗趣。