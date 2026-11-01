20歲姚焯菲留美驚喜合體張彥博　相差26歲零違和被讚似同班同學

現年20歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel），目前正於美國頂尖學府紐約大學（NYU）修讀音樂商業學士課程。日前身在紐約的她身邊悄悄出現一位男士身影，然而對象並非早前屢傳校園緋聞的李克勤長子李立仁（Ryan），而是看似與她毫無交集的46歲「童顏型男」張彥博！這對年齡相差足足26歲的跨世代同框照曝光後，男方的凍齡神顏隨即引爆全網洗版！

姚焯菲。（IG@chantelyiu）

張彥博。（IG@bobcyp1005）

46歲皮光肉滑逆齡似大學生

日前張彥博在社交媒體上載與姚焯菲在紐約聚會的合照，畫面引來極大迴響。相中所見，剛踏入46歲的張彥博染上一頭俐落的銀灰髮色，下顎線條分明，皮膚緊緻，完全是一副在校大學生的模樣；而身旁的姚焯菲則以全素顏感長直黑髮配搭簡約休閒服示人，徹底洗盡鉛華還原鄰家留學生面貌，散發滿滿青春氣息。兩人並肩合照非但絲毫不見年齡鴻溝，反而被眼利網民大讚極具「同班同學感」，視覺衝擊力十足。

與姚焯菲在紐約聚會。（IG@bobcyp1005）

張彥博狀態宛如二十出頭的年輕小伙子。（IG@bobcyp1005）

兩代唱作人異鄉重聚交流音樂夢

原來張彥博此行並非單純旅遊，而是領銜一眾香港音樂人遠赴紐約，參與「美麗傳奇」音樂佈道之旅，以歌聲及生命故事與當地觀眾分享。身處異鄉的他特意抽空探望正在紐約深造的無綫同門小師妹姚焯菲，兩位熱愛音樂的唱作人更趁機相聚交流音樂心得。張彥博事後感性發文寫道：「Good to see u～姚焯菲！今天感謝分享唷～追夢加油！」前後輩惺惺相惜的真摯情誼溢於言表，場面溫馨動人。

兩位熱愛音樂的唱作人更趁機相聚交流音樂心得。（IG@bobcyp1005）