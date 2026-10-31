曹敏莉攜子女遊美疑為升學探路　15歲大女神複製港姐美貌宛如餅印

2003年香港小姐冠軍曹敏莉（Mandy）與金融才俊老公張家傑結婚多年，育有兩子一女，不時在社交平台大曬溫馨家庭生活。日前曹敏莉在IG分享與15歲大女Dora及13歲次子Marco同遊美國紐約及波士頓的一系列近照，並感性留言表示相隔多年重回紐約，牽著子女漫步街頭的感覺猶如昨日。



曹敏莉結婚多年，婚後誕下2子1女。（IG@chomandylee）

曹敏莉保養得好好。（IG@chomandylee）

15歲Dora亭亭玉立 13歲次子Marco變型格少男

在曝光的溫馨母女合照中，剛踏入15歲的大女Dora瞬間成為全網熱議焦點！相中的Dora打扮時尚且帶有一絲輕熟少女氣息，短短數年間已完全褪去昔日稚氣，出落得亭亭玉立。母女倆除了齊齊歎抹茶飲品外，化上精緻淡妝的Dora眉眼輪廓與媽媽宛如餅印，完美繼承了港姐冠軍媽媽的優良基因。不少網民看過照片後紛紛留言激讚Dora氣質出眾、身形修長，打扮與談吐舉止散發知性美，成熟感更「似足大人」。

曹敏莉帶一對仔女重遊美國。（IG@chomandylee）

曹敏莉與大女Dora同框似足姊妹。（IG@chomandylee）

15歲大女Dora氣質出眾，亭亭玉立。（IG@chomandylee）

至於現年13歲的次子Marco，去年才剛小學畢業的他在短短一年內迎來「暴風式抽高」，由小男孩迅速蛻變為身形挺拔的陽光少男！從他與媽媽曹敏莉的並肩合照可見，Marco的身高已幾乎直逼選美出身的媽媽，五官立體帥氣、笑容陽光。此行Marco亦獲媽媽安排在波士頓大歎地道美食，並在潮流球鞋店開心睇鞋挑選心頭好，生活極其愜意。

13歲的Marco「暴風式抽高」。（IG@chomandylee）

13歲的Marco褪去稚氣變型格少男。（IG@chomandylee）

帶子女同遊紐約波士頓 疑提前赴美探路

這趟美國之旅行程豐富且充滿文化氣息，曹敏莉帶著子女乘搭地鐵穿梭大街小巷，又造訪了極具歷史底蘊的紐約公共圖書館等著名地標。而旅程中的另一大溫馨亮點，莫過於曹敏莉化身「廿四孝好媽咪」，親自陪伴熱愛音樂的囡囡Dora齊齊入場朝聖大型演唱會。在分享的影片中，全場觀眾揮舞粉紅色螢光棒形成震撼的浪漫粉紅海，Dora在台下隨節奏一邊高歌一邊興奮拍片，曹敏莉亦在一旁微笑守護，一家人感情融洽深厚，玩得極為盡興。

曹敏莉與大女Dora同框似足姊妹。（IG@chomandylee）

15歲大女Dora身高已超過媽咪。（IG@chomandylee）

曹敏莉更帶埋女兒去睇演唱會。（IG@chomandylee）

據悉，曹敏莉的三名子女均就讀本港頂級貴族名校「漢基國際學校（CIS）」，該校向來深受政商名流與富二代青睞；而曹敏莉本身擁有美籍且曾在美國留學，今次帶同一對年滿15歲及13歲的子女重遊舊地，隨即引發外界猜測，是否趁著假期為子女未來赴美留學提早視察環境與探路。