48歲陳鍵鋒捲欺凌風波再罕同框老友麥子樂　臉部身形發福變中佬

現年48歲的前TVB小生陳鍵鋒（Sammul），近年因受腦血管遺傳病影響而淡出演藝圈，積極轉型兼持續自我增值。他曾遠赴泰國曼谷學廚藝，並入讀巴黎藍帶廚藝學校（Le Cordon Bleu Culinary School），更以第一名成績順利畢業。近日他罕有現身私人飯局，與昔日無綫經典神劇《學警雄心》同窗老友麥子樂把酒言歡，相隔近廿載的同袍合照曝光後隨即掀起全網洶湧「回憶殺」；然而比起昔日青靚白淨的帥氣模樣，陳鍵鋒身形明顯發福圓潤不少，加上早前捲入楊思琦被片場欺凌的陳年風波，令他的近況再度成為全城焦點！

以第一名成績順利畢業。（IG截圖）

麥子樂。（IG@boysquare）

私下飯局相聚全無架子從容自若

從麥子樂在IG上載的限時動態所見，兩人相約在私密飯局聚餐。鏡頭前麥子樂頭戴黑色棒球帽、身穿簡約休閒服，興奮舉起V字手勢搞怪自拍；坐在身旁的陳鍵鋒則留著一頭側分棕色短髮，身穿黑色襯衫，雙手自然交疊端坐，神情輕鬆，看得出心情相當不錯。歲月催人，年屆48歲的陳鍵鋒早已褪去當年「鮮肉小生」的青澀鋒芒，臉頰輪廓顯著飽滿，體型亦發福圓潤不少。

私下飯局相聚全無架子從容自若。（IG@boysquare）

《學警》相隔20年合體掀回憶殺

兩人緣分最早始於2005年的經典警匪劇《學警雄心》，當年陳鍵鋒擔正飾演熱血剛正的學警「李柏翹」，而藝員訓練班出身的麥子樂則飾演同班同學「麥天龍」；其後在2009年《學警狙擊》，已晉升為警官的陳鍵鋒再度與客串反派的麥子樂同場鬥戲。兩位老友相隔廿載再度合體，引得大批港劇迷激動直呼青春記憶瞬間湧現！

五大小生之一。(《學警雄心》劇照)

陳鍵鋒曾備受力捧 。（影片截圖）

陳鍵鋒憑男主角「韋柏翹」一角紅透半邊天。(《學警雄心》劇照)

捲入《翻叮一族》片場欺凌疑雲

不過，陳鍵鋒近期最引爆網民熱議的焦點，莫過於捲入一樁陳年「片場欺凌」嫌疑風暴。事緣楊思琦早前在訪談節目中獲伍詠薇爆料，痛訴當年拍攝TVB劇集時慘遭同劇前輩帶頭排擠，在片場被當透明，更一度委屈崩潰痛哭。

思琦在節目上忍不住落淚。（YouTube@ HOY媒體網絡）

網民隨即化身偵探，翻出涉事劇集為2010年播出的《翻叮一族》。其後同劇前輩陳曼娜及夏雨相繼開腔，澄清絕非「全劇集體欺凌」，陳曼娜更直言當年只得「一男一女」針對楊思琦，女方公開點名為商天娥，男方則獲陳曼娜給出極為具體的線索：並非資深前輩夏雨，而是「一位現已退出娛樂圈多年的年輕男演員」。線索一出，矛頭瞬間指向與楊思琦飾演情侶、當年在片場屢傳火氣甚大的陳鍵鋒。

男方獲陳曼娜給出極為具體的線索：並非資深前輩夏雨，而是「一位現已退出娛樂圈多年的年輕男演員」。（資料圖片）