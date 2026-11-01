楊思琦跟風翻唱《季候風》 被轟滿嘴鄉音　疑戴山寨披肩再掀群嘲

The Weeknd早前強勢登陸啟德體育園開唱，期間驚喜首唱取樣王菲經典金曲《季候風》的新作《Hong Kong》，令這首廣東歌再度翻紅，掀起全城「季候風熱潮」。現年46歲的前港姐楊思琦亦拍片跟風翻唱，原以為能博得掌聲，豈料卻引來網民一面倒負評，更被狠批無論在聽覺還是視覺上，都是一場史詩級的災難翻車。

楊思琦於社交平台上載了《季候風》的翻唱短片。（小紅書＠杨思琦szeki）

楊思琦跟風翻唱《季候風》遭狂轟

影片中楊思琦頭頂雙辮造型，神情陶醉地捧著咪高風深情獻唱。然而多數香港網民聽後卻感到莫名其妙，質疑土生土長於香港的她，為何演繹母語廣東歌時竟帶有一股濃烈的鄉音。不少網民更嫌其演繹油膩、唱腔老氣，直言難以接受：「佢明明係香港人，點解成日唱歌都要專登唱到有鄉音？唔好破壞首歌個vibe好嘛？」、「唱到咁有口音」。甚至有網民苦口婆心表示，她本身條件不俗，不明白為何非要在咬字上「夾硬迎合」而顯得不倫不類。

楊思琦翻唱爆鄉音遭網民排山倒海般狂轟。（小紅書＠杨思琦szeki）

「雙C」大披肩被踢爆山寨

除了唱腔備受詬病，楊思琦身上的打扮同樣成為網民熱議的焦點。片中她身披一件印有招牌「雙C」圖案的披肩，隨即被一眾火眼金睛的網民看穿其版型與設計粗劣，質疑她公然將名牌Chanel的仿冒山寨貨穿上身。

楊思琦「雙C」大披肩被踢爆山寨。（小紅書＠杨思琦szeki）

網民對此毫不留情地酸爆：「條披肩假到出面」、「使唔使著到咁淘寶風」。不少粉絲對此感到惋惜，慨嘆她當年頂著冠軍光環入行，如今卻屢屢因浮誇的審美與用力過猛的舉動在社交平台大出洋相，令人大感唏噓。

楊思琦屢屢因浮誇的審美與用力過猛的舉動在社交平台大出洋相。（IG@szekikk）

楊思琦屢屢因浮誇的審美與用力過猛的舉動在社交平台大出洋相。（IG@szekikk）