陳山聰罕談與何超雲舊情豪門夢碎　認當年做錯：大家嬲我正常

TVB視帝陳山聰曾於2011年為追求豪門戀情與前妻離婚，高調戀上賭王三房千金何超雲，甚至一度放棄事業。然而2013年兩人分手，陳山聰瞬間面臨失業、失財、失形象兼失戀的窘境，淪為外界嘲諷的「四失聰」。近日，即將踏入50歲「知天命」之年的陳山聰，接受好友梁靖琪（Toby）的網上節目《Tea Talk with Toby》訪問，罕有重提當年這段轟動全港的風波。

陳山聰大談昔日舊情。（YouTube@SpotiTalk）

超雲與陳山聰拍拖初期，就帶對方見家長，更高調將相片放上網。（微博圖片）

豪門夢碎淪為「四失聰」眾叛親離

回望最落魄的日子，他坦言當時排山倒海的負評將他徹底擊倒：「當我瞓喺張梳化度嘅時候，喺屋企諗自己嘅人生。當時全屋樓下（全部都係狗仔隊）......得兩樣嘢揀：一係你就永遠消失喺呢個娛樂圈，你嘅人生冇㗎啦；一係你企出嚟面對，你自己揀條路。」沉澱數日後，他選擇了後者：「咁我就揀咗凌晨四點幾避開曬啲狗仔隊去跑步，就開始我另一個人生。」，「跑步對我嚟講，一來救咗我啦，二嚟對我人生有唔同嘅睇法啦，跟住最重要係我覺得係聆聽自己 me time，啟發咗好多嘢，思考咗好多......再重新出發嘅時候，要諗，今次只許成功，不准失敗。」

為了追求這段豪門戀情，他與前妻 Ponny（楊渡萍）離婚。熱戀期間，二人高調出雙入對，陳山聰更一度放棄事業，全程陪伴女友周遊列國、嚐盡美食。(何超雲ig)

35歲生日致電契姐伍詠薇「咪再搵我」傷透人心

在低潮期，陳山聰不僅失去事業，更失去了許多珍貴的友誼。梁靖琪在訪問中坦言當年與家姐都對他感到憤怒；好友郭政鴻（熊仔）也曾苦勸他「唔好搞咁多嘢」。更有前輩直指他當時的形象「唔係零分，係負分，負得好緊要」，對他重返娛圈極不看好。面對朋友當年的離去，陳山聰如今表現得十分釋懷：「經歷過咁多嘢，大家嬲我係正常。你自己做得唔好，冇辦法㗎，唯有做好自己。我成日都講，既然改變唔到人，改變自己。人哋對你點睇，I don't care，做返好自己就得㗎啦，其他嘢我唔諗。」

在眾多逝去的友情中，最令陳山聰痛心的莫過於與「契家姐」伍詠薇的反目。當年他在35歲生日當晚致電對方要求「以後唔好再搵我」，導致兩人關係降至冰點，連帶好友陳敏之都在「冷巷事件」中對他視而不見。陳山聰在節目中感觸地表示，自己曾多次為此落淚：「真係無數個夜晚我希望可以同佢好返......呢個家姐係同我又好好close嘅一段時間，冇咗係好傷心。」幸好，時間與緣份最終化解了恩怨：「緣分真係湊巧，就喺個機場撞到，咁樣就好返。」兩人後來更在日本東京的居酒屋相擁破冰，一切盡在不言中。

機場偶遇東京居酒屋相擁世紀破冰。（YouTube@SpotiTalk）

放低所有身段由負分從頭做起

決定重新出發後，陳山聰回到TVB拍劇。回憶起復工的第一天，面對旁人的目光，他選擇坦然接受並用行動證明自己：「有啲人好好，同我講：『兄弟返嚟喇，大家當冇嘢啦！』背後話你係一回事，我返得入嚟就I can do this，我就要努力做好佢囉，咁就10年。」

在曾志偉的鼓勵與監製李添勝的提拔下，陳山聰放下往日身段，從頭做起：「大大小小角色我都做......接咗先，做咗先，攞返個感覺先，唔好理其他聲音，唔好諗任何嘢，do it。」他接連參演了《宦海奇官》、《張保仔》及《乘勝追擊》等劇集，一步步贏回觀眾的認可。2017年，他憑《同盟》奪得「最佳男配角」。其後在《金宵大廈》系列中演活精神病人、咖啡師等多個角色，演技備受肯定，最終在《萬千星輝頒獎典禮2022》以大熱姿態奪得「最佳男主角」，登上視帝寶座。