彭皓鋒有家族癌病史　驚悉患直腸癌三期拒切肛門：醫生話得一年命

現年56歲、有 TVB「御用惡人」之稱的資深演員彭皓鋒，早年確診直腸癌第三期，惡性腫瘤更一度暴脹至8.8厘米，曾被醫生警告不切除肛門恐僅剩一年壽命。面對生死關頭，熱愛演藝的他為保尊嚴拒絕手術封肛與傳統化療，毅然展開漫長的自救歷程；他近日接受敖嘉年主持的健康節目《健康專家》訪問，詳細剖白抗癌三年心路，並透露體內腫瘤已奇蹟縮細近七成至2.8厘米，驚人成果令人動容！

彭皓鋒與家姐彭家麗接受敖嘉年主持的健康節目《健康專家》訪問。（YouTube@健康專家 Health Expert）

曾一度暴脹至8.8厘米。（YouTube@健康專家 Health Expert）

醫生斷言僅剩一年命

彭皓鋒憶述，因家族有癌症病史，他對患病早有心理防線，但得悉確診時情況極度兇險。他引述醫生當日所言：「我們已經九成肯定你呢個係惡性，直腸癌三期。」他當時問醫生自己「仲可以玩幾耐」，獲告知按病情進度「一年左右」。由於腫瘤位置極度貼近肛門，西醫強烈建議切除腫瘤兼切除肛門，代價是餘生必須永久依賴造口袋（孭屎袋）生活。

確診時情況極度兇險。（YouTube@健康專家 Health Expert）

獲告知按病情進度「一年左右」。（YouTube@健康專家 Health Expert）

身為三孩之父且熱愛演戲的彭皓鋒直言無法接受：「因為我個肛門就用唔得嘅啦直情係……我又想繼續拍戲，如果咩住個咁嘅嘢呢，我就覺得好唔方便，所以我無選擇做手術。」除了手術，他亦堅拒常規化療，全因當年親眼目睹母親與另一位親人接受化療時受盡折磨、免疫力崩潰離世的慘況，沉重的家族陰影令他決定另闢蹊徑。

拒做手術。（YouTube@健康專家 Health Expert）

家族癌症陰影。（YouTube@健康專家 Health Expert）

親睹至親受折磨拒化療。（YouTube@健康專家 Health Expert）

嚴苛戒糖戒澱粉質抗癌3年見曙光

拒絕西醫傳統手段後，彭皓鋒並非坐以待斃，而是積極尋求中醫調理及自然療法增強自體免疫力，更實施近乎苦行僧般的嚴苛飲食限制。為切斷癌細胞的養分來源，他一度戒絕所有精製糖分與碳水化合物，飲食僅以蔬菜、魚及少許豬肉為主，蝦蟹鵝鴨一概不沾。他坦言極端戒糖曾導致血糖過低、整個人暴瘦且四肢無力；但這份驚人毅力最終換來回報，經過三年堅持，其體內腫瘤成功由最初的8.8厘米大幅縮小至2.8厘米。

西醫傳統手段。（YouTube@健康專家 Health Expert）

中醫調理及自然療法增強自體免疫力。（YouTube@健康專家 Health Expert）

施近乎苦行僧般的嚴苛飲食限制。（YouTube@健康專家 Health Expert）

飲食僅以蔬菜、魚及少許豬肉為主。（YouTube@健康專家 Health Expert）

蝦蟹鵝鴨一概不沾。（YouTube@健康專家 Health Expert）

儘管抗癌取得突破性進展，但漫長的療程耗盡了他多年積蓄，每月抗癌開支依然沉重。為了應付昂貴醫療費並挑起家庭重擔，彭皓鋒近年在體力許可下重拾白飯補充能量，積極復工接拍網劇及登台演出，早前，他與好友唐文龍赴廣東普寧出席宣傳活動。現場突降傾盆大雨，他依然身著西裝在暴雨中滿面笑容與觀眾互動，未顯一絲病態與嬌氣。銀幕上的「惡人」，走入現實生活，彭皓鋒卻用最頑強的生命力，向世人展示了一個父親與專業演員最極致的體面與擔當。

暴雨下仍落力宣傳！（影片截圖）

重拾白飯補充能量。（YouTube@健康專家 Health Expert）