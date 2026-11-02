鄧倫逃稅罰億元被封殺四年爆秘婚　傳低調迎娶家居業千金升呢人夫

內地男星鄧倫自2022年捲入逃稅風波後遭全面封殺，絕跡幕前近四年，復出之日依然遙遙無期。日前剛度過34歲生日的他，因最新簽名及慶生照片在網上流傳再度掀起關注，豈料更驚爆出震撼秘婚傳聞，有指他早已低調迎娶內地知名家居企業的富家千金、「升呢」成為豪門駙馬，消息一出火速引爆社交媒體洗版熱議！



鄧倫自2022年捲入逃稅風波後遭全面封殺，絕跡幕前近四年。（微博@鄧倫）

《香蜜》爆紅攀事業巔峰

回顧鄧倫昔日的演藝之路，曾是炙手可熱的內地一線頂流小生。2018年他與楊紫合演古裝神話劇《香蜜沉沉燼如霜》，憑深情戰神「旭鳳」一角紅遍亞洲，隨後主演《我的真朋友》、《加油，你是最棒的》等劇集均收視大旺，頂級商務代言接個不停。豈料2022年3月他被官方揭發偷逃稅款，遭追繳及重罰高達1.06億元人民幣；即便他火速補繳逾4,400萬元並發聲明致歉，官方依然手起刀落，個人及工作室社交帳號在短短6小時內遭全網封禁，主演影視作品更被迅速下架除名，輝煌演藝事業一夜之間「一鋪清袋」。神隱期間，他雖曾登上海外時尚雜誌數位版封面試水溫，但內地復出之路始終深陷死局。

2018年鄧倫與楊紫合演古裝神話劇《香蜜沉沉燼如霜》。（微博@電視劇香蜜沉沉燼如霜）

憑深情戰神「旭鳳」一角紅遍亞洲。（微博@電視劇香蜜沉沉燼如霜）

微博被封禁前，鄧倫在自己微博道歉（微博@鄧倫）

34歲慶生照引爆秘婚傳聞

剛迎來34歲生日的鄧倫，近日因粉絲公開其最新親筆簽名與慶生現況，令沉寂多時的他再度回到公眾視線。有網民在帖文下好奇打聽其近況與感情動向，怎料留言區獲最多點讚的爆料竟直指他「早就結婚了」，女方更是內地知名家居企業的富家千金！網民隨即化身福爾摩斯全面搜查，包括「顧家家居」、「林氏家居」及「源氏木語」等龍頭家居品牌的千金均榜上有名，更有知情人士斬釘截鐵聲稱見過兩人的婚紗照，甚至傳出早已升格為人父。面對滿城風雨的豪門婚訊，鄧倫一如既往維持緘默，未作任何正面回應，令這段真假難辨的秘婚傳聞更顯撲朔迷離。

低調過34歲生日。（小紅書圖片）

鄧倫被爆迎娶家居業千金。（微博圖片）

這則秘婚爆料隨即引來各方揣測，不少網民感慨若傳聞屬實，昔日紅極一時的頂流男神在歷經事業毀滅性重創後，選擇「轉軌」入贅豪門、過上安穩低調的家庭生活，亦不失為另一種圓滿退場；不過亦有粉絲堅信這只是未經證實的網絡傳言。