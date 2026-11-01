易夢玲紅地毯「瘦到似殭屍」骨架凸出　168cm疑不足35kg嚇壞網民

27歲大陸女星易夢玲以「最美校花」稱號走紅，2025年底與43歲金曲歌王胡彥斌同遊馬爾代夫爆出戀情，卻在今年6月傳出分手。



易夢玲日前出席時尚活動，身穿桃紅色低胸禮服亮相，沒想到紅毯照片曝光後，身形意外成為焦點，雙肩與手臂骨骼明顯凸出，纖瘦體態引發網友熱議，甚至被形容像殭屍。

27歲大陸女星易夢玲暴瘦，讓人擔心健康狀況。（微博圖片）

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易夢玲身高168cm，官方資料顯示體重約41kg。紅毯照片曝光後，不少網友認為她比過去更加消瘦，懷疑她根本不到35kg，留言直呼「瘦得太誇張了，毫無美感可言」，也有人擔心她的健康狀況。相關照片不僅在中國社交平台引發討論，甚至被泰國網友轉發，成為跨國話題。

她過去分享的飲食習慣如今再度被翻出，易夢玲曾分享自己的飲食控制方式，透露為了讓上鏡時臉部線條更緊緻，會嚴格限制飲食。她曾表示，早餐只攝取少量澱粉，午餐以牛肉、雞胸肉等蛋白質為主，下午5點後則避免攝取碳水化合物，平時還會飲用以芹菜、小黃瓜及檸檬打成的蔬果汁。

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