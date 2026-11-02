《霸王別姬》呂齊離世享壽101歲　張國榮戲中嚴師「關師傅」謝幕

曾在經典電影《霸王別姬》飾演戲班師父「關師傅」（關金發）的資深演員呂齊傳出辭世。根據「北京日報」消息，呂齊於11月1日離世，享嵩壽101歲。他除了憑藉《霸王別姬》中的嚴師形象讓影迷印象深刻，也曾在電視劇《編輯部的故事》飾演陳主編，是北京人民藝術劇院一級演員。



呂齊1925年8月出生，長年活躍於表演舞台，1993年在陳凱歌執導的電影《霸王別姬》中，飾演程蝶衣（張國榮飾）與段小樓（張豐毅飾）的師父關師傅。片中他是戲班班主，對徒弟要求嚴格，經常以「要想人前顯貴，就得人後受罪」、「人吶，要自個兒成全自個兒」訓誡弟子，將傳統戲曲行業的殘酷與師徒之間的糾葛展現得淋漓盡致。

呂齊（微博＠新浪娛樂）

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電影後段，關師傅因不滿兩名徒弟糟蹋戲、忘了戲曲根本，悲憤之下激昂演出一段「夜奔」，最後含恨而終。雖然戲分並非全片最多，呂齊卻以嚴厲又帶著悲劇色彩的表演，留下深刻印象。

除了《霸王別姬》，呂齊也因演出電視劇《編輯部的故事》中的陳主編一角，受到廣大觀眾熟悉。他以多年舞台劇與影視表演經驗，成為中國戲劇界資深演員。如今傳出辭世消息，令影迷不捨。

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