玉簟秋40集迎慘烈結局！丞磊戰死沙場徐若晗守寡　網民嘆：心口悶

由丞磊與徐若晗領銜主演的民國劇《玉簟秋》日前迎來第40集大結局。劇集打破主角必定大團圓的慣例，以男主角虞昶軒（丞磊飾）戰死沙場、配角群全員犧牲的悲劇收場。女主角葉平君（徐若晗飾）最終獨留世間苦候，慘烈結局引發兩岸觀眾熱烈討論，相關話題迅速登上網絡搜尋熱榜。



由丞磊與徐若晗領銜主演的民國虐戀劇《玉簟秋》迎來第40集大結局。（微博@電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》全劇以男主角虞昶軒（丞磊飾）戰死、配角群像全員壯烈赴死、僅剩孤兒寡母終生苦等的極致悲劇慘烈收尾。（微博@電視劇玉簟秋）

虞昶軒血染沙場 臨終回憶惹淚崩

大結局中最具話題性的一幕，是男女主角陰陽永隔的生死訣別。劇中少帥虞昶軒重傷臥倒在焦土戰場，在生命走到盡頭之際，眼前浮現的臨終回憶全是他與葉平君（徐若晗飾）昔日相知相守的甜蜜畫面。二人前夜緊緊相擁時其實早已預知生離死別的宿命，如今生死對照更顯悲涼。有觀眾感嘆編劇「派便當」毫不手軟：「臨死前甚至未能見上最後一面，看得令人心口發悶還作嘔。」「臨終回憶越甜，現實就越是殘酷虐心！」

劇中少帥虞昶軒重傷臥倒在焦土戰場。（網上圖片）

劇中少帥虞昶軒重傷臥倒在焦土戰場，在生命走到盡頭的彌留之際，眼前浮現的臨終回憶全是他與葉平君（徐若晗飾）昔日相知相守的甜蜜畫面。（網上圖片）

劇中少帥虞昶軒重傷臥倒在焦土戰場，在生命走到盡頭的彌留之際，眼前浮現的臨終回憶全是他與葉平君（徐若晗飾）昔日相知相守的甜蜜畫面。（網上圖片）

男女主角前夜緊緊相擁時其實早已預知生離死別的宿命，如今生死對照更顯悲涼。（網上圖片）

臨終回憶越甜，現實就越是殘酷虐心！ 網民留言

不少追《玉簟秋》的觀眾痛呼被編劇「派便當」的沉重一刀擊潰。（網上圖片）

配角接連陣亡 無主角光環顯亂世殘酷

除了主角的生死訣別，配角群像的無人生還更將亂世悲劇底色推至頂點。原本已尋得生機得以脫身的趙寶茹（徐帆飾），毅然選擇折返家族祠堂，與闖入的敵人同歸於盡。緊接著虞仲權、李伯仁、顧瑞同等同袍手足亦在前線接連慘烈陣亡，昔日世家在戰火中全數化作飛灰。網民對這場全員陣亡的設定深感震撼：「沒有任何主角光環，這才是民國亂世最真實的殘酷。」

原本已尋得生機得以脫身的趙寶茹（徐帆飾），毅然選擇折返家族祠堂，與闖入的敵人同歸於盡。（微博@電視劇玉簟秋）

獨留孤兒寡母苦候一生 漫長等待成全劇最痛虐心輓歌

戰火平息後的生者孤寂，成為劇集後勁最強的落幕。相比戰死沙場的轟烈，葉平君獨自帶着稚子「小魚兒」用一生苦苦等候一個永遠回不來的人。漫長的守寡歲月讓觀眾直呼難以承受，討論區劇迷紛紛留言：「活下來的人才是最痛苦的，要用一生去消化這份思念。」「徹徹底底的BE（Bad Ending/悲劇結局），後勁大到令人連續失眠！」

戰火平息後的生者孤寂，成為全劇後勁最大的絕望酷刑。（微博@電視劇玉簟秋）

葉平君獨自帶着稚子「小魚兒」在世間苦苦等候一個永遠回不來的人，漫長的守寡歲月讓觀眾直呼難以承受。（《玉簟秋》劇照）