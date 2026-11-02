佘詩曼私下超豪爽曾默默搶埋單　獲《新聞女王》後輩回請生日飯

「三料視后」佘詩曼（阿佘）入行近30年，憑《新聞女王》再創事業高峰，在中港兩地吸金力驚人，手持多個物業，身家早已破億，曾於2011年登上「福布斯中國名人榜」，是圈中出名的「黃金盛女」。雖然感情世界暫未有着落，但阿佘的單身貴族生活精彩絕倫，私下對後輩更是出了名的豪爽體貼；近日她獲《新聞女王》一班年輕演員設宴「回請」生日飯，阿佘被一眾後生仔熱情簇擁，更放下天后身段俏皮貼頭伸脷，零架子互動溫馨爆燈！

佘詩曼。（IG@charmaine_sheh）

獲《新聞女王》一班年輕演員設宴「回請」生日飯。（IG截圖）

獲《新聞女王》後輩設宴回請

佘詩曼日前在社交媒體上載多張溫馨飯局合照，只見身穿休閒便服的她皮膚緊緻透亮、狀態大勇，席間展露發自內心的燦爛笑容。阿佘透露這場飯局背後藏著一段暖心插曲——原來早前這班同劇後生仔曾相約為她慶祝生日，怎料身為大前輩的阿佘卻暗中「霸氣搶埋單」，令眾人既感動又過意不去；於是這班年輕演員今次特意精心策劃一場私密飯局「回請」視后。阿佘亦感性寫道：「見吓面開心吓，多謝你哋嘅悉心安排，食得開心玩得開心！」飯局中阿佘與幾位年輕演員逐一貼頭依偎、對著鏡頭搞怪伸脷，歡樂氣氛溢於言表。

佘詩曼早前與一班老友慶祝自己51歲生日。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼與經理人陳易遙貼頭自拍。（IG@charmaine_sheh）

逐一貼頭零代溝

仔細檢視這場合照陣容，可見阿佘與劇中多位新晉演員感情極度深厚。在鏡頭前大方做出吐舌表情的郭浩皇，現實中是曾留學加拿大的歌手兼藝人，曾在《愛·回家之開心速遞》中飾演「群姐」的兒子「裙腳仔」；比出招牌V字手勢的朱樂洺，近年亦相繼參演《正義女神》等劇集。阿佘更親暱地與中馬混血型男李偉霆並肩伸脷合照，兩人默契十足；這位畢業於英國巴斯大學工程系的才子，曾擔綱文藝電影男主角，近年轉戰無綫備受看好。此外，阿佘亦與李顯曜貼頭托腮甜笑，更從後熊抱老友郭千瑜，足見她與這班被她喚作「小朋友」的後輩完全打成一片、毫無年齡代溝。

佘詩曼、郭浩皇。（IG@matthewchulokming_chujai）

朱樂洺、佘詩曼。（IG@matthewchulokming_chujai）

熊抱老友郭千瑜。（IG@charmaine_sheh）

戲外告別Man姐凌厲氣場

在《新聞女王》中，Man姐手段凌厲、在名利場上殺伐果斷；但在鏡頭之外，佘詩曼卻是圈中罕見有情有義、願傾囊相助新人的精神領袖。從昔日默默代付慶生帳單，到如今欣然赴會接受後輩的感恩回請，這位億萬視后用真誠與謙遜贏盡全電視城新人的敬愛，再次展現了屬於殿堂級藝人的頂級教養與大將之風。

佘詩曼與混血型男李偉霆並肩合照。（IG@charmaine_sheh）