「台灣第一名媛」豪門婚姻傳婚變分居？孫芸芸親澄清：婚姻沒問題

現年48歲的台灣「第一名媛」孫芸芸，與比她年長7歲的微風集團董事長廖鎮漢結婚27年，近日突被台媒《鏡週刊》爆出分居婚變傳聞。報道指兩人近年鮮少同台亮相，加上孫芸芸長期留在澳洲，引來外界對這段豪門婚姻亮紅燈的揣測。



不過，孫芸芸在榮升外婆後首度接受傳媒專訪，親自開腔打破沉默，嚴正澄清「婚姻沒問題」。她強調自己的居所與生活重心依然在台灣，頻繁飛往澳洲純粹是為了陪伴長女廖思惟及剛出生的外孫女，她同時解開近年不再與丈夫廖鎮漢公開放閃（曬恩愛）的真正原因，霸氣回應引發網民熱烈討論。



現年48歲的台灣「第一名媛」孫芸芸，與比她年長7歲的微風集團董事長廖鎮漢結婚27年，近日突被台媒《鏡週刊》爆出分居婚變傳聞。（IG@aimeeyunyunsun）

孫芸芸在榮升外婆後首度接受傳媒專訪，親自開腔打破沉默，嚴正澄清「婚姻沒問題」。（IG@aimeeyunyunsun）

長留澳洲公開合體銳減 引爆分居揣測

孫芸芸與廖鎮漢於1999年成婚，育有女兒廖思惟及兒子Zender，夫妻過往經常攜手出席微風集團活動，孫芸芸更是「微風廣場」的招牌門面。然而近兩年間，兩人公開合體次數大減，孫芸芸社交平台多為澳洲陽光海灘獨照，不見丈夫身影，甚至缺席今年9月微風集團25週年慶，改由廖鎮漢胞妹廖曉喬主持大局，8月「微風之夜」亦僅有女兒現身。據台媒報道，兩人上次公開同台已是2023年台塑生醫20周年派對，已有近三年未見公開同框，因而惹來分居傳言。

孫芸芸與廖鎮漢於1999年成婚，育有兩名子女，圖為女兒廖思惟。（IG@trinityliao）

過往孫芸芸與廖鎮漢夫妻二人經常攜手出席微風集團活動，孫芸芸更是「微風廣場」招牌門面。（IG@aimeeyunyunsun）

孫芸芸社交平台多為澳洲陽光海灘獨照，不見廖鎮漢身影。（IG@aimeeyunyunsun）

本人親自拆解 純為陪女與外孫

面對婚變傳聞，孫芸芸受訪時表現得十分坦然，直言生活重心依然以家庭為先，強調婚姻「沒問題」，日常生活亦沒有太大改變。她親自澄清自己的常住地與生活重心始終在台灣，頻繁往返澳洲全因長女廖思惟於今年3月在當地未婚誕女。孫芸芸因有了外孫女而被台媒封為「最辣阿嬤」，她稱赴澳純為陪伴女兒生產及照顧外孫女，絕非外界傳聞的移居分居。對於女兒的人生大事，夫婦早前亦曾大方回應：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」

對於廖思惟的人生大事，孫芸芸與廖鎮漢夫婦二人早前亦曾大方回應：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」（資料圖片）

孫芸芸與老公年紀相差不遠，但對方已經一頭白髮，而她依舊年輕。（IG@aimeeyunyunsun）

不再放閃交棒年輕人 迷上健身展現最強凍齡

外界關注為何近年鮮少公開曬恩愛，孫芸芸笑言純屬人生階段轉變：「只是現在心態與身份轉變為資深董事長夫人了，放閃的事情交給年輕人去做就好。」她亦強調關鍵場合依然會合體。孫芸芸更透露現階段最大轉變是迷上健身運動，全情投入追求身心靈平衡（wellness），她頻頻在社交平台大曬健美身材，體態完全不輸年輕少女，獲網民大讚是最強凍齡名媛。

孫芸芸透露現階段最大轉變是迷上健身運動，全情投入追求身心靈平衡（wellness）。（IG@aimeeyunyunsun）

孫芸芸頻頻在社交平台大曬健美身材，體態完全不輸年輕少女。（IG@aimeeyunyunsun）

孫芸芸頻頻在社交平台大曬健美身材，體態完全不輸年輕少女，獲網民大讚為最強凍齡名媛。（IG@aimeeyunyunsun）

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