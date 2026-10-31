玉簟秋｜徐若晗被成龍相中獲封「龍女郎」搭劉德華　曾借貸交租

由丞磊與徐若晗領銜主演的全新民國內地劇《玉簟秋》，自10月12日正式於湖南衛視及芒果TV開播以來話題不斷，飾演女主角葉平君的徐若晗亦憑著細膩動人的虐心演技備受各界關注。這位1998年出生於陝西西安的內地女演員，並非表演科班出身，原本只是北京電影學院動畫學院一名專攻分鏡的學生。豈料她在校期間被巨星成龍一眼相中，首次入組拍戲便與天王劉德華同台對戲，因而獲封「龍女郎」。然而在光鮮亮麗的背後，她亦經歷過長達數年零片約、甚至要靠透支借貸繳交房租的艱辛低谷。



由丞磊與徐若晗領銜主演的全新民國內地劇《玉簟秋》，自10月12日正式於湖南衛視及芒果TV開播以來話題不斷。（微博@電視劇玉簟秋）

飾演女主角葉平君的徐若晗亦憑著細膩動人的虐心演技備受各界關注。（微博@徐若晗cici）

出身書香家庭 志在動畫而非表演

徐若晗1998年2月27日生於陝西西安，父母同為大學教師，父親是教授、母親是講師。她自小愛畫畫，2016年憑文化課成績考入北京電影學院動畫學院，主修將劇本分場繪製成畫面的影視分鏡（Storyboarding），與表演專業並不在同一棟教學樓，若無意外，她畢業後本應從事動畫工作。

徐若晗1998年2月27日生於陝西西安，父母同為大學教師，父親是教授、母親是講師。（微博@徐若晗cici）

徐若晗2016年考入北京電影學院動畫學院，主修將劇本分場繪製成畫面的影視分鏡（Storyboarding）。（微博@徐若晗cici）

獲成龍相中成「龍女郎」 對手戲演員是劉德華

2018年，徐若晗在校期間被成龍選中文藝片《我的日記》（至今未公映）的女主角，首次入組拍戲，對手戲演員便是劉德華，自此踏入演藝圈並得「龍女郎」之名。2020年，徐若晗先後主演劇集《完美先生和差不多小姐》及動作片《急先鋒》（與成龍、楊洋合作），但熱度長期停留在小眾市場。

徐若晗在校期間被成龍選中文藝片《我的日記》（至今未公映）的女主角。（網上圖片）

2020年，徐若晗先後主演劇集《完美先生和差不多小姐》及動作片《急先鋒》（與成龍、楊洋合作）。（微博@完美先生和差不多小姐官方微博）

2020年，徐若晗主演動作片《急先鋒》與成龍、楊洋合作。（微博＠電影急先鋒）

《夏花》何冉一角爆紅 橫掃影視新人獎項

真正的轉捩點是2023年的《夏花》，徐若晗飾演身患白血病的少女何冉，與言承旭搭檔，細膩的情緒層次終令觀眾記住她的名字。此後與張若昀合演的《鳴龍少年》、搭檔張凌赫的《愛你》相繼播出，她亦先後榮獲微博之夜年度新銳藝人（2024）、微博視界大會年度突破演員（2024）、愛奇藝尖叫之夜年度飛躍演員（2025）等肯定。

2023年《夏花》徐若晗飾演身患白血病的少女何冉。（微博@網劇夏花官微）

2023年《夏花》徐若晗飾演身患白血病的少女何冉，與言承旭搭檔。（微博@網劇夏花官微）

徐若晗與張若昀合演《鳴龍少年》相繼播出。（微博@電視劇鳴龍少年）

徐若晗亦榮獲微博之夜年度新銳藝人（2024）的肯定。（微博@電視劇鳴龍少年）

借貸交租 熬過數年零片約低谷

高起點也帶來「資源咖」（依靠雄厚背景的藝人）的質疑，徐若晗曾遇上兩、三年無戲可拍的空窗期，靠透支內地網絡消費信貸（花唄）繳交房租，最困難時向母親借了一萬元人民幣（約1.1萬港元）。有網民留言感慨：「原來被大導演看中的人，也有熬不過去的時候。」這段經歷令不少為生計咬緊牙關的觀眾深感共鳴，如今她憑《玉簟秋》葉平君一角再戰民國劇，成功搣甩「資源咖」標籤，精湛演技大獲好評。

徐若晗曾遇上兩、三年無戲可拍的空窗期，靠透支內地網絡消費信貸（花唄）繳交房租。（微博@徐若晗cici）

徐若晗最困難時向母親借了一萬元人民幣（約1.1萬港元）。（微博@徐若晗cici）