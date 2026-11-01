嫁金釵｜閆桉演「陸濯」非內定！7次試鏡擊敗7大當紅男星奪男主角

【Netflix、優酷】由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝劇《嫁金釵》現正熱播。劇集糅合「真假千金」與「替嫁沖喜」等權謀元素，掀起網民追劇熱潮。前韓國男團PENTAGON成員閆桉飾演英國公府世子「陸濯」，憑藉沉穩的武將氣場備受關注。然而，幕後選角過程絕不輕鬆，有傳閆桉最初並非外界盛傳的內定男主角，甚至僅排在第8順位，最終靠歷經7次嚴格試鏡，才成功擊退多位人氣男星奪得角色。



由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝劇《嫁金釵》現於Netflix、優酷熱播。（微博@嫁金釵官微）

閆桉飾演英國公府世子「陸濯」憑沉穩武將身段與儀態備受關注。（微博@嫁金釵官微）

武打儀態層層把關 劇組設極嚴苛試鏡門檻

《嫁金釵》男主角「陸濯」在原著中兼具沙場武將的凌厲身手與深宅世子的端莊沉穩，這種雙重特質令製作團隊在選角時極為審慎。劇組設定的考核流程相當嚴格，從最基礎的無妝素顏試戲、劇本圍讀，到進階的帶妝鏡頭實拍、武術指導動作考驗，更要求候選人即場演繹拔劍起勢的眼神與微表情。

《嫁金釵》男主角「陸濯」在原著中兼具沙場武將的凌厲身手與深宅世子的端莊沉穩，這種雙重特質令製作團隊在選角時極為審慎。（微博@閆桉工作室）

劇組設定的考核流程相當嚴格，從最基礎的無妝素顏試戲、劇本圍讀，到進階的帶妝鏡頭實拍、武術指導動作考驗。（網上圖片）

每道關卡都直接考驗演員的體態與鏡頭壓迫感，稍微有一處不符合古典儀態便面臨淘汰。在候選名單中，資方與導演組原本曾多方接洽包含李昀銳、侯明昊、陳星旭在內的7位高人氣當紅小生，閆桉起初甚至僅被列為第8順位。然而，劇組拒絕盲目追捧人氣，對細節極為挑剔，確立了以鏡頭說服力為先的選拔標準。

每道關卡都直接考驗演員的體態力量與鏡頭壓迫感，稍微有一處不符合古典儀態便面臨淘汰。（網上圖片）

劇組拒絕單純以流量或排名順位定角，這種對細節近乎挑剔的嚴苛篩選，令當時不少參與試鏡的候選人倍感壓力。（微博@閆桉工作室）

歷經多達七輪嚴格篩選 閆桉憑高適配度通關

面對如此高壓的篩選機制，閆桉的入選過程是一場實力考核。在選角期間，閆桉前後進出劇組試鏡整整7次，在多輪考核中不斷推翻並重塑自己的演繹細節。他不僅在無妝狀態下反覆磨合台詞節奏，更在後續的實拍考核中展現出高挺身姿與俐落的劍術動線，逐一通過了導演組與資方的多重驗證。

在選角期間，閆桉前後進出劇組試鏡整整7次，在多輪考核中不斷推翻並重塑自己的演繹細節。（微博@嫁金釵官微）

閆桉不僅在無妝狀態下反覆磨合台詞節奏，更在後續的實拍考核中展現出高挺身姿與俐落的劍術動線，逐一通過了導演組與資方的多重驗證。（微博@嫁金釵官微）

回顧這段嚴謹的考核經歷，不少網民給予高度客觀的評價：「連續面試七次才敲定，說明角色完全是靠鏡頭表現爭取來的。」認同閆桉在經歷七輪考驗後呈現的角色質感。

連續面試七次才敲定，說明角色完全是靠鏡頭表現爭取來的。 網民留言

回顧這段嚴謹的考核經歷，不少網民給予高度客觀的評價，認同閆桉在經歷七輪考驗後呈現的角色質感。（微博@閆桉工作室）

在選角期間，閆桉前後進出劇組試鏡整整7次，在多輪考核中不斷推翻並重塑自己的演繹細節。（微博@閆桉工作室）

回歸專業試鏡機制 提升劇集整體質素

閆桉透過「七次試鏡」獲選的選拔過程，亦成為影視圈回歸專業考核機制的討論案例。影視市場不時出現未經適配度考核便直接鎖定人選的現象，容易導致角色與演員氣場不符。而《嫁金釵》透過開放式競爭與反覆試戲，以高標準的身段和台詞要求完成選角，使演員在開播後呈現出符合預期的角色質感。業內評論普遍認為，這種憑實力篩選的陣容，不僅提升了劇集的整體質素，也體現了影視製作尊重鏡頭效果的專業態度。

閆桉透過「七次試鏡」獲選的選拔過程，成為影視圈回歸專業考核機制的討論案例。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》透過開放式競爭與反覆試戲，以高標準的身段和台詞要求完成選拔，使演員在開播後呈現出符合預期的角色質感。（微博@閆桉工作室）

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