70歲鄭丹瑞細女鄭珉嫁外籍老公　巧妙借系統升級代碼揭開戀愛秘密

現年70歲的鄭丹瑞（旦哥）與初戀太太「沙律」由讀書時期相戀至今，結婚多年依然恩愛如初，是圈中公認的模範夫妻。二人育有大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda），一家四口感情深厚。繼大女鄭瑤2024年結婚、今年3月誕下一女，令鄭丹瑞正式榮升外公後，細女鄭珉昨晚（2日）亦在社交媒體驚喜宣布結婚，鄭家可謂喜事重重。

一家四口感情深厚。（IG@happyeggba）

修身高衩紅絲絨旗袍展現健美曲線

從曝光的婚禮照片及短片所見，新娘鄭珉當日打扮既傳統又極富女人味。本身身兼瑜伽及鋼管舞導師的她身段極度健美，當日精心選穿一襲剪裁貼身的高衩紅絲絨旗袍，大騷玲瓏浮凸曲線與修長美腿；無名指戴上閃爍婚戒的她，手捧優雅鮮花與高大英俊的外籍老公深情對望，幸福笑容甜蜜滿溢。

郎才女貌啊。（IG@mandarkc）

深情對望。（IG@mandarkc）

勁Sweet！（IG@mandarkc）

兩人在婚姻登記處禮堂內並肩而坐完成簽字儀式，隨後步出禮堂，在標誌性的戶外心形拱門前與一眾盛裝出席的好友熱鬧大合照，並移師天台派對狂歡相擁。不過在鄭珉公開的多張註冊相片及短片中，全程只見親密好友歡聚，卻未見父親鄭丹瑞、母親沙律及家姐鄭瑤的身影，似乎刻意將傳統家宴與朋友派對分開舉行。

在婚姻登記處禮堂內並肩而坐完成簽字儀式。（IG@mandarkc）

移師天台派對狂歡。（IG@mandarkc）

創意系統升級代碼宣布結婚喜訊

作風向來具備個人風格的鄭珉，公布婚訊的方式亦極具創意。她在社交媒體上載照片，並以英文寫道：「Finally upgraded system software from BF-2.01.4 to HB-2.02.6」，巧妙將電腦系統升級比喻為人生階段的昇華。當中「BF」代表男友（Boyfriend），「HB」則代表老公（Husband），而後方的代碼「2.01.4」與「2.02.6」更暗藏玄機，意味著兩人早在2014年便確立戀愛關係，經歷長達12年的愛情長跑考驗，終於在2026年修成正果結為夫妻。這則別出心裁的升級宣言一出，火速引來全網好友洗版式留言狂賀。

公布婚訊的方式極具創意。（IG截圖）

兩姊妹感情深厚。（IG@mandarkc）

一門雙傑學霸千金各自覓得良緣

鄭丹瑞的一對千金向來被譽為圈中數一數二的高學歷「星二代學霸」。剛升呢人妻的鄭珉早年於英國大學攻讀考古學碩士，曾遠赴以色列及羅馬尼亞發掘文物，回港後跨界考獲專業執照，身兼瑜伽、體操及鋼管舞導師，武藝超群；而大女鄭瑤精通四國語言，曾於英國會考狂攬11A，現為時裝雜誌編輯總監，女婿Jacob更是劍橋及哈佛畢業的金融才俊。如今兩位內外兼備的掌上明珠相繼覓得如意郎君，大女添丁、細女出嫁，70歲的旦哥盡享兒孫滿堂之福，家庭美滿令人稱羨。

鄭珉回港後跨界考獲專業執照，身兼瑜伽、體操及鋼管舞導師。（IG@mandarkc）

大女鄭瑤精通四國語言。（IG@zanetacheng）

鄭瑤2024年結婚。（IG@zanetacheng）

大女婿Jacob是劍橋及哈佛畢業的金融才俊。（IG@zanetacheng）