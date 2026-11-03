趙薇親解「百億女強人」迷思　曾傳名下70間公司自爆不會做生意

趙薇當年憑《還珠格格》「小燕子」一角紅遍中港台，隨後躍升一線女星之列。惟她在2021年8月突傳遭內地全網封殺，作品慘被全數下架。神隱5年的她，早前驚喜現身新加坡，出席好友、國際頂尖髮型設計大師Kim Robinson的「The Golden Age」（黃金時代）高級髮型騷。狀態大勇的趙薇更罕有接受當地傳媒訪問，大方暢談近況，親自拆解外界多年來對她「百億女強人」的商業版圖迷思！

趙薇曾被稱為「百億女強人」。（threads/@zhaoweiofficial）

趙薇否認復出鋪路

早年屢傳趙薇遭內地徹底封殺，甚至被「限制出境」。不過她最近獲邀飛抵新加坡，出席星級髮型師Kim Robinson的活動，直接以行動粉碎一切謠言。久未露面的她依然星味十足，不過被問到會否想念拍攝的日子時，她則笑言還好，提議「大家可以看重播」。似乎暫時未有重返幕前拍戲的打算。

趙薇到新加坡出席好友、國際頂尖髮型設計大師Kim Robinson的「The Golden Age」（黃金時代）高級髮型騷。（threads@david1989cc）

棄法國酒莊享受慢生活

昔日趙薇與前夫黃有龍曾豪擲千金，於法國波爾多（Bordeaux）買下多座知名酒莊。被問及酒莊生意現時是否仍在營運，她隨即澄清：「沒有沒有，完全沒有了，我現在已經不怎麼喝了。」拋下繁重應酬與昔日光環，她。：「每天的自己好像跟昨天的自己都不一樣，現在可能更開心一些。這幾年基本上都是待在家裡，或是自己去旅行，很少出現在公眾面前，而且我還蠻喜歡這種生活的。其實我確實也可以在微博上發些動態，但我還是覺得趁這段時間好好享受安靜的生活。不少朋友也有邀我參加活動，但我覺得不要讓自己那麼累，好好感受一下慢生活就好。」

趙薇（threads@zhaoweiofficial）

澄清龐大商業版圖坦言不會做生意

過往趙薇與前夫黃有龍被指沾手多個行業，曾傳關聯公司多達近70間，投資版圖橫跨影視、地產以至餐飲業。對於被外界封為「商界女強人」，趙薇直呼誇張並親自解畫：「可以藉此澄清一下，其實很多關於商業方面的新聞，99.9% 都是假的。只是以前太忙，我實在沒有機會去澄清，我也好想自己懂，但我真的不會。」

過往趙薇與前夫黃有龍被指沾手多個行業，曾傳關聯公司多達近70間。（資料圖片）

斥假新聞造謠誇大投資實力

談到多年來被外界誇大投資實力，趙薇感到相當無奈，更痛批媒體生態今非昔比。她坦言：「我完全不會做生意。之前有報紙、雜誌採訪我，我屢次澄清這個觀點，但報導刊出後只有豆腐乾般小，隨後鋪天蓋地的依然是那種聳人聽聞、誇張的新聞。以前實在太多這種不求證的假新聞與造謠。很長一段時間我很困惑，在我心目中新聞原本是非常嚴肅的職業，但我卻經歷了新聞從嚴肅變成氾濫的過程。許多觀眾，尤其是上了年紀的長輩，原本非常信任媒體，但我覺得大家慢慢也經歷了一個轉變——可能要對所見所聞抱持一定的質疑，尤其是現在。」