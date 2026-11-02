胡歌自爆拍《繁花》捱夜身體透支　心臟不適隨帶救心丸孭AED出差

44歲內地人氣男星胡歌近日在醫療訪談節目《愈見》中，首度披露健康亮起紅燈。他透露去年在高原連續工作七個月，加上拍攝劇集《繁花》期間頻繁捱夜，身體檢查時發現身體狀況大不如前。他更在節目中慨嘆身邊兩名年齡相仿的好友近期相繼因突發心肌梗塞離世，令他深受打擊。現時他出差不但隨身攜帶速效救心丸，更會自備自動體外除顫器（AED/又譯：自動體外除顫儀）以備不時之需，事件引起網民對中年心血管健康的熱烈討論。



透露去年在高原連續工作七個月，加上拍攝劇集《繁花》期間頻繁捱夜，身體檢查時發現身體狀況大不如前。（微博@胡歌）

44歲內地人氣男星胡歌近日在醫療訪談節目《愈見》中，首度披露健康亮起紅燈。（微博@胡歌）

高原高壓工作長達7個月 《繁花》通宵戲透支體力

1982年於上海出生的胡歌，曾主演《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》等經典劇集，前年（2024年）更憑王家衛執導的《繁花》二度奪得白玉蘭獎最佳男主角。然而，他在《愈見》節目中坦承正面臨中年男性的健康危機。胡歌透露，早前在高原地區完成長達七個月的高強度工作後，驗身報告顯示心臟不適。他坦言年輕時捱夜拍戲，只需兩三天便能恢復，但如今身體狀況大不如前。特別是拍攝《繁花》時，高達六至七成戲份均是通宵戲，導致體力長期透支，對心血管健康造成深遠影響。

胡歌前年（2024年）憑王家衛執導的《繁花》二度奪得白玉蘭獎最佳男主角。（微博@胡歌）

胡歌透露，早前在高原地區完成長達七個月的高強度工作後，體檢報告顯示心臟不適。（《愈見》節目截圖）

胡歌坦言年輕時捱夜拍戲，只需兩三天便能恢復，但如今身體狀況大不如前。（微博@胡歌）

兩月內兩好友突發心梗猝敲響警鐘

促使胡歌改變健康觀念的，除了不太理想的驗身結果，還有身邊友人的離世。他在節目《愈見》中沉重地提及：「近年來很多朋友都死於心臟病。」他透露過去兩個月內，已有兩位友人相繼因心肌梗塞離世，其中一位僅50多歲，另一位更與他同歲（44歲），且發病前毫無預兆，令他深刻體會心臟問題的致命威脅。

胡歌在節目中沉重地提及：「近年來很多朋友都死於心臟病」。（《愈見》節目截圖）

胡歌透露過去兩個月內，已有兩位友人相繼因心肌梗塞離世，其中一位僅50多歲，另一位更與他同歲（44歲）。（《愈見》節目截圖）

隨身帶救心丸與AED出差

為了應對突發狀況，胡歌透露其生活習慣已有重大改變。胡歌在訪談中坦言，他現時出差除了必定隨身攜帶速效救心丸，甚至會孭著一部AED。他解釋：「我甚至說得再誇張一點，我現在都會背一個AED，就背著……萬一遇到別人的突發情況，那我也可以用得上。」許多網民感同身受，紛紛留言指「三十過後才發現捱不住，原來明星也一樣」。

胡歌現時出差除了必定隨身攜帶速效救心丸，甚至會孭著一部AED。（《愈見》節目截圖）

胡歌現時出差除了必定隨身攜帶速效救心丸，甚至會孭著一部AED。（《愈見》節目截圖）

胡歌現時出差除了必定隨身攜帶速效救心丸，甚至會孭著一部AED。（《愈見》節目截圖）