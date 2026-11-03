黑妹李麗霞兩度患肺癌歷經生死　靠一招僅花10天戒掉四十年煙癮

現年65歲的「黑妹」李麗霞，近年健康屢亮紅燈，歷經頸椎開刀及兩度罹患肺癌的重大考驗。日前她攜同愛女蔡穎秋（阿秋）現身敖嘉年主持的網絡訪談節目《健康專家》，母女首度同框真情剖白這段抗癌心路歷程。



李麗霞與女兒現身網絡訪談節目《健康專家》，真情剖白這段抗癌心路歷程。（YouTube@健康專家 Health Expert）

李麗霞兩度患肺癌歷經生死

黑妹憶述早在2017年，她曾察覺半邊手腳失去知覺，起初未有在意，後經球友醫生建議接受磁力共振檢查，方驚覺頸骨內長有腫瘤，需即時動刀切除。頻繁進出醫院加上見到愛女既要貼身照料自己、又要奔波照顧兩個幼童，令她十分內疚。

李麗霞患癌曾瞞病情惹愛女不滿。（YouTube@健康專家 Health Expert）

豈料在2019年進行例行身體檢查時，黑妹再被診斷出肺部及腦部有陰影，最終確診第一期肺癌。深怕家人掛心的她竟選擇「瞞天過海」，找來好友李天翔與葉凱茵陪同領取化驗報告。所幸腦部陰影並無大礙，隨即安排進行肺部手術，直至術後出院才向女兒坦白。坐在身旁的阿秋直言，當時得悉真相後既震驚又氣憤：「做完先同我講，我話『吓？』點解第一個唔係我知？點解我嘅地位喺邊度呢？當時真係幾唔高興！」不過氣消後，阿秋亦明白母親用心良苦，是不願加重自己照顧家庭的負擔。

李麗霞患癌曾瞞病情惹愛女不滿。（YouTube@健康專家 Health Expert）

拒食標靶藥改用中醫調理

然而到了2023年，黑妹不幸再度受肺部疾病侵襲需要開刀。歷經多次大手術的她坦言，當時體力與精神皆跌入谷底，甚至連開口唱歌都感到力不從心。面對漫長的復康路，黑妹作出了極具個人風格的決定—堅決拒絕服用標靶藥物，單靠中藥支撐。在女兒的尊重與全力支持下，黑妹漸漸重拾精氣神，如今不僅容光煥發，更能重投社交圈子，令女兒深感欣慰。

李麗霞單靠中藥支撐，漸漸重拾精氣神。（YouTube@健康專家 Health Expert）

僅花10天斬斷數十年煙癮

除了醫藥調理，生活習慣的徹底改變亦是黑妹重獲新生的關鍵。煙齡數十年、曾日抽近三包煙的黑妹，在初次手術後依舊煙不離手，直至第二次動刀後，女兒阿秋施展「溫情殺手鐧」，向她表示：「媽，食少啲啦，你唔食唔得嘅，不過啲孫成日聞你陣煙味，你唔覺得佢哋少咗抱你咩？」黑妹隨即狠下決心，徹底丟棄所有打火機與香煙，僅花10天便成功斷絕煙癮。現時黑妹的飲食風格亦全面轉型，日常以新鮮、清淡及少糖為原則，謝絕海鮮、菇類及老火靚湯，紅肉亦大幅減量，全力為自己的晚年健康把關。

李麗霞狠下決心，徹底丟棄所有打火機與香煙，僅花10天便成功戒掉煙癮。（YouTube@健康專家 Health Expert）

李麗霞狠下決心，徹底丟棄所有打火機與香煙，僅花10天便成功戒掉煙癮。（YouTube@健康專家 Health Expert）