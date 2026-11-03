張娜拉《好搭檔2》夥金惠奫上場　鄭容和新劇被強行人工呼吸

Viu Original原創韓劇攻勢一浪接一浪！由鄭容和與洪承希主演的Viu原創韓劇《不著邊際的你》日前播出第3、4集，「秘密保鑣契約」正式生效，兩人的關係從荒唐誤會逐步走向心動；11月9日登場的Viu原創韓劇《獨一無二的浪漫》，由Red Velvet成員Joy與金賢鎮共譜「雙向追星」的治癒戀曲，兩人從便利店誤會到朝夕相處的化學反應成為全劇焦點；而萬眾期待的Viu原創韓劇《好搭檔2》則於11月20日強勢登場！除了張娜拉與金惠奫極具新鮮感外，朴海鎮飾演的「宿敵兼大學同期」將為新一季注入更強烈的對立張力。

Viu原創律政韓劇《好搭檔2》 將於11月20日首播。（IG@nara0318）

《不著邊際的你》 海拉身世之謎逐步揭開

正於Viu熱播中的《不著邊際的你》劇情迎來關鍵轉折！第3集中，嚴泰峰（鄭容和飾）因為收到身份不明的恐嚇電話，使他感到人身安全受到威脅，於是決定聘請保鑣。他最終僱用了堅信自己是劇中女主角「車紅豆」的吳海拉（洪承希飾），並讓她以造型師身份潛伏在身邊，展開一段秘密的保鑣契約！海拉雖然荒謬，卻極度認真地投入工作，在拍攝現場發現可疑男子後，甚至一路跟進男廁保護嚴泰峰，讓兩人之間的爭吵化學反應進一步升溫！

Viu原創奇幻韓劇《不著邊際的你》逢星期六日晚在Viu上架。（公關提供）

與此同時，第2集結尾人工呼吸的記憶持續發酵，海拉雖自稱經驗豐富，卻連戀愛都沒談過，嘴唇碰觸的瞬間在她腦海中留下觸電般的記憶，讓她越想越混亂；嚴泰峰嘴上嫌她荒唐、動輒責備，卻默默關心她，如知道海拉一坐車就頭暈，特意上網搜尋資料，又為她準備手機，方便隨時聯絡，呈現出口裏說不、身體很誠實的傲嬌反差。

Viu原創奇幻韓劇《不著邊際的你》逢星期六日晚在Viu上架。（公關提供）

不少網民對於「秘密保鑣契約」的發展反應熱烈，還表示「終於等到兩人正式綁在一起」，並對嚴泰峰「嘴上嫌棄、行動很誠實」的傲嬌舉動感到心動！而海拉從荒唐粉絲逐漸展現出真心守護的一面，以及身世之謎所帶來的情感厚度，也讓觀眾對這段「戲中戲」關係的走向更加好奇。

Viu原創奇幻韓劇《不著邊際的你》逢星期六日晚在Viu上架。（公關提供）

《獨一無二的浪漫》Joy與金賢鎮「雙向追星」火花四濺

改編自同名網絡漫畫，Viu Original原創韓劇《獨一無二的浪漫》將於11月9日首播，故事講述平凡無業青年孔獨一（Joy飾）在陰差陽錯下成為頂流巨星卓無二（金賢鎮飾）的貼身經紀人；童星出身的卓無二因經歷過嚴重的私生飯跟蹤事件，內心留下極度厭惡並懼怕他人窺探的創傷；而孔獨一曾經以小說獲得關注，某天卻突然宣布封筆，卓無二正是這部作品的狂熱粉絲。兩個各自帶著傷痕的人，在娛樂圈的朝夕相處中展開一段「互相追星」的雙向救贖心動喜劇。

Viu原創浪漫韓劇《獨一無二的浪漫》 將於11月9日首播。（IG@_imyour_joy）

Joy和金賢鎮的火花與化學反應絕對是這部劇的一大看點，金賢鎮飾演的卓無二是出道19年的頂流演員，表面從容、內心卻長期處於不安之中；他對孔獨一的好奇始於一個具體的觸發點：他賴以支撐痛苦日常的未完成小說，其續篇竟然就在這個看似平凡的女生手中、孔獨一正是他追了多年的那位神秘作者！Joy飾演的孔獨一則是一個在就業與愛情上都屢屢碰壁，卻始終保持笑容的待業青年，她隱藏自己曾是小說作者的身份，過著低調的打工生活。

Viu原創浪漫韓劇《獨一無二的浪漫》 將於11月9日首播。（IG@_imyour_joy）

兩人的初次相遇充滿喜劇張力：孔獨一在便利店打工時，遇見戴著黑色帽子和口罩、行跡可疑的卓無二，完全沒認出眼前這個可疑顧客就是紅透半邊天的頂流明星！從這場便利店誤會開始，兩人逐步走進彼此的生活，卓無二發現孔獨一的秘密後主動靠近，而孔獨一也在成為他的經紀人後，看見了明星光環背後那個孤獨而不安的人。製作團隊形容，「從偶然的初次見面到彼此滲透的過程」是這部劇的情感關鍵，Joy具備活潑可愛的魅力，與金賢鎮溫柔多情的氣質相結合，將為這段關係注入令人心動的化學反應。值得一提的是，這是Joy繼《只一人》後，時隔約四年再度回歸電視的作品，也是她繼《偶然田園日記》後久違的戲劇作品，粉絲期待值極高。

Viu原創浪漫韓劇《獨一無二的浪漫》 將於11月9日首播。（IG@_imyour_joy）

《好搭檔2》 張娜拉夥拍金惠奫成亮點

萬眾期待的Viu Original原創韓劇《好搭檔2》定檔11月20日首播，劇集由張娜拉、金惠奫、朴海鎮、表志勳（P.O）主演，編劇崔唯娜與導演徐敏靜再度攜手。第二季講述車恩京（張娜拉飾）離開大型律師事務所後，與五年資歷的助理律師姜彗星（金惠奫飾）成為搭檔，在離婚法庭上並肩作戰的故事。除了兩位女主角的化學反應，朴海鎮飾演的朴泰秀亦會為新一季帶來更強烈的對立張力！

Viu原創律政韓劇《好搭檔2》 將於11月20日首播。（IG@nara0318）

劇中朴泰秀是車恩京的大學同期，也是她新事業的最強競爭對手。他是「泰秀律師事務所」的代表律師，同時經營一個擁有20萬訂閱者的法律YouTube頻道，在業界享有極高知名度與影響力。他對律師這份職業的信念與車恩京截然不同：他將律師視為服務業，以服務客戶為核心，而不是像車恩京將自己視為委託人人生道路上的引路人。這種理念上的根本分歧，讓兩人在離婚法庭上形成正面對立的競爭格局。朴海鎮以沉穩而游刃有餘的演出詮釋了朴泰秀作為「勝負師」的魅力，為這個角色賦予了不容小覷的壓迫感。

Viu原創律政韓劇《好搭檔2》 將於11月20日首播。（IG@nara0318）

換句話說，第二季的權力結構不再只是車恩京與姜彗星之間的師徒磨合，而是加入了朴泰秀這位與車恩京平起平坐、甚至在某些層面上更具話語權的宿敵。三人之間的關係張力：車恩京與姜彗星的攜手、車恩京與朴泰秀的對峙、朴泰秀對姜彗星可能產生的影響，將成為第二季在離婚官司之外，最值得追看的互動看點。此外，表志勳（P.O） 留任全恩浩一角，他跟隨車恩京加入全新事務所，以「快速離婚、快速下班」為目標，在直率的車恩京與其他角色之間擔任溝通橋樑，為緊繃的法庭對決注入輕鬆的調節劑。

Viu原創律政韓劇《好搭檔2》 將於11月20日首播。（IG@nara0318）

網民對朴海鎮的加盟反應熱烈：「能夠在螢幕上看到他，沒有比這更激動的事情了」、「朴海鎮演車恩京的大學同期兼對手，光看這個設定就有火藥味」；加上第一季最高收視17.7%的基礎，以及張娜拉與金惠奫兩代實力派女演員的碰撞，讓《好搭檔2》成為2026年底最受期待的律政劇集。