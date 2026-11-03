畢彼特18歲女兒正式改姓去掉「Pitt」　與祖莉6子女已有4人去父姓

荷里活昔日黃金伴侶「小布」畢彼特（Brad Pitt）與「裘莉」安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的離婚官司雖然告一段落，但父子間的裂痕似乎難以修復。隨著兩人剛滿18歲的小女兒Vivienne正式獲法院批准改姓，小布膝下已有4名子女在法律上徹底「去彼特化」，讓這場牽扯多年的家變再次成為關注焦點。



Vivienne劃清界線的企圖心其實早有端倪。早在2024年5月她協助母親製作百老匯音樂劇《The Outsiders》時，節目單上就已悄悄使用「Vivienne Jolie」。今年7月12日她與雙胞胎哥哥Knox剛過完18歲生日，8天後便火速遞交改名申請，當時僅在文件中低調填寫「個人原因」。

Brad Pitt和Angelina Jolie剛滿18歲的女兒Vivienne Jolie已正式改姓去掉「Pitt」。（GettyImages）

延伸閱讀：安祖蓮娜祖莉告畢彼特家暴 6名孩子背景公開 這位與父親鬧翻？

+ 1

根據外媒報導，美國洛杉磯高等法院法官Virginia Keeny於當地時間11月2日召開聽證會。Vivienne的律師Peter Kenneth Levine遠端出席，在無人提出異議的情況下，法官當場簽署法律文件，將她的法定姓名由「Vivienne Marcheline Jolie-Pitt」正式更名為「Vivienne Marcheline Jolie」。

事實上，Vivienne只是家中這波「改姓潮」的最新一人。20歲的Shiloh早在2024年5月滿18歲成年當天就提出申請，並於同年8月獲准；21歲的Zahara與25歲的Maddox也在今年9月相繼完成法律改名程序。至於雙胞胎哥哥Knox，高中的畢業證書上也已剔除「Pitt」，只是目前尚未證實是否透過法律正式更名。

62歲的小布與51歲的裘莉自2016年爆發婚變以來，官司纏鬥長達8年，直到2024年12月才終於簽下離婚協議。然而兩人私底下的戰火並未平息，至今仍因法國「米拉瓦爾堡」（Château Miraval）酒莊產權在法庭撕扯，如今連子女也接二連三在法律上撇清父子關係，處境相當唏噓。

延伸閱讀：Angelina Jolie宣佈重回演藝圈 離婚8年失去戰鬥力：再沒談戀愛

+ 8

延伸閱讀：

小布被長女刪父姓斷絕關係！裘莉拿80億贍養費：大贏家

相隔14年！安潔莉娜裘莉重返坎城 性感露肩禮服展女神一貫靜奢風

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】