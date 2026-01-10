Angelina Jolie驚傳身心崩潰　6子女輪流陪伴照顧　不敢放她獨處

荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）近年來官司纏身，隨著與前夫畢彼特（Brad Pitt）長達近8年的離婚及財務訴訟終於告一段落後，卻傳出安祖蓮娜祖莉的健康狀況比想像中更為嚴重。



根據知情人士透露，安祖蓮娜祖莉因長期的官司纏身，健康狀態急速下降，也讓孩子們感到相當擔憂。

安祖蓮娜祖莉（《Girl, Interrupted我有冇問題》劇照）

據了解，儘管部分子女已搬離住處，但仍輪流照顧安祖蓮娜祖莉，確保她不會處於獨處的狀態。

據了解，目前仍與安祖蓮娜祖莉同住的包括她的雙胞胎子女納克斯和薇薇安，以及養子派克斯。而6子女們也正在共同商討照顧母親的方式，並安排時間輪流陪伴。

而安祖蓮娜祖莉也向孩子們的關心表示感謝，並強調能夠照顧好自己，認為孩子們有些過度擔心。

