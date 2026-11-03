Twins爆入行地獄血汗史　5日瞓得3個鐘：起身完全唔知自己喺邊度

由蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）組成的殿堂級女子天團Twins，出道25年人氣依然長紅不衰，紅館個唱每每掀起全城撲飛狂潮。日前兩人作客網綜《#genz聊什麼》大談昔日入行秘辛，罕有揭開當年慘遭非人壓榨的地獄血汗日程；阿Sa更自爆年輕時曾幹過險些夜宿荒灘的瘋狂叛逆事，幸得阿嬌及時出手隔空營救！兩位天后毫無保留剖白成名背後的辛酸與年少輕狂，節目一出隨即引爆全網瘋傳！

Twins出道25年人氣依然長紅不衰。（IG@twinshk）

兩人作客網綜《#genz聊什麼》。（YouTube@MOON 牙月）

Twins揭早期超負荷日程

節目中面對時下「00後」講求生活與工作平衡的態度，Twins坦言當年出道根本談不上「追尋夢想」，純粹是為了扛起家庭經濟重擔。阿嬌直白坦言自幼家境拮据，入行只求掙錢餬口，是在無數歷練中才慢慢尋回對演藝的熱愛；阿Sa亦笑言兒時清貧從未去過旅行，直至懵懂中被星探發掘。

Twins坦言當年出道根本談不上「追尋夢想」。（YouTube@MOON 牙月）

然而走紅後迎接她們的卻是極限壓榨的「地獄日程」，阿嬌憶述：「我哋試過一日飛三個地方，你起身嘅時候，都唔知自己喺邊度。」阿Sa則難忘同時趕拍幾套戲，五日只得三個鐘睡眠，更不獲准回家：「就喺一個好細嘅洗手間，真係得一桶水，叫我哋抹身。」辛酸血淚令人咋舌。

試過一日連飛三個城市。（YouTube@MOON 牙月）

五天總共只睡了三個小時。（YouTube@MOON 牙月）

在逼仄的殘廁內，靠著一桶清水草草抹身便要繼續開工。（YouTube@MOON 牙月）

阿Sa為追星椎名林檎突襲沖繩

雖然生活被密集工作塞爆，但骨子裡流著「反叛冒險血」的阿Sa，年輕時亦幹過驚心動魄的瘋狂事。她自爆當年極度迷戀日本著名搖滾歌姬椎名林檎，在上海工作時偶然發現飛沖繩航程極短，竟在毫無規劃下即興買機票隻身飛抵沖繩追星，更手執旅遊書打算直奔星砂沙灘露宿「瞓沙灘」。怎料行蹤被心思細膩的阿嬌意外識破，阿嬌得知她竟想孤身夜宿荒灘，當場嚇得花容失色；剛巧獲悉有同行藝人身在沖繩，阿嬌隨即隔空狂轟奪命連環Call，直接下達死命令：「你而家同佢即刻去book間房住！」強行將衝動的阿Sa拉回安全防線，足見這段歷經四分之一個世紀的「嬌Sa」姊妹深情，早已超越血緣。

當年極度迷戀日本著名搖滾歌姬椎名林檎。（YouTube@MOON 牙月）

阿嬌隨即隔空狂轟奪命連環Call。（YouTube@MOON 牙月）

走出25年風浪寄語年輕世代

歷經事業頂峰、感情跌宕與萬人圍剿的漫長低潮，兩位由風口浪尖熬過來的傳奇天后，亦在節目中向迷茫的新世代傳授超強「心靈防彈衣」。阿Sa寄語年輕人無須畏懼逆境，唯有跌落谷底再奮力爬起，整個人才能蛻變成「Brand new」的強大自己；而向來敢愛敢恨的阿嬌更霸氣開示「斷捨離」哲學，直指面對網絡酸民負評「根本唔使睇」，若遭遇人生不如意時發現身邊朋友刻意疏遠落井下石，她更是俐落直言：「咁疏遠嗰啲朋友，你咪直頭cut咗佢囉！」她更精闢點出大眾往往無限放大挫折，其實走上街根本無人得閒留意，只要跨越心中的關口，前路自然海闊天空。

唯有跌落谷底再奮力爬起，整個人才能蛻變成「Brand new」的強大自己。（YouTube@MOON 牙月）