吳宗憲名下2億房產傳一口氣出售3間　遭疑財務危機　親解賣房真相

吳宗憲近來傳出脫手名下3間台北市精華地段房產，據「東森新聞」報導，3間房產包括位於信義路坪數高達137坪的生技公司辦公室、內湖區兒子鹿希派（吳睿軒）的住處和工作室，大動作引發外界質疑，認為他有可能是因為出現財務危機，才需要變賣求現，對此，吳宗憲也回應了。



對於是否賣房救急，吳宗憲親自否認，表示單純是想靈活運用資產和業務擴大需求，因為生技公司需要更大的空間，決定搬到內湖500坪的辦公室，才會決定賣掉信義區的商辦，粗估有2千到3千萬（台幣，下同，約477萬到715萬港元）的獲利，至於鹿希派的住處也是因為想換到更大的空間，鹿希派證實最近就要搬家。

吳宗憲解釋近來傳出脫手名下3間房產原因。（FB@吳宗憲）

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「東森新聞」報導吳宗憲理財有道，在台北市擁有多處黃金地段房產，包括價值1.92億（約4577萬港元）的敦南豪宅、4到5億（約9500萬到1.2億港元）的東區黃金店面，還有信義區及內湖區等地，名下房產總價值粗估超過10億元（約2.4億港元），身家驚人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】