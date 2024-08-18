星二代捲大麻案被嚴父鬧到離家出走　養唔起自己要問朋友借錢度日

別人是重男輕女，吳宗憲卻重女輕男，總在人前扮演鹿希派的嚴厲的父親，但在兒子成長過程中，他其實從未動開罵或動手。直到他進演藝圈連出了兩件大事，吳宗憲跳出來打自己的小孩給所有人看，雖是震憾教育，也成了演藝圈危機處理經典。



鹿希派說，父親最常跟他說的一句話就是，「最糟糕的錯誤，不是壞而是愚蠢」。當鹿希派揚言要炸市政府，吳宗憲深知民意壓力鍋在那，「他理所當然把我罵給大家看，讓我知道，演藝圈不是你隨隨便便想玩就玩的」。

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第二次因為吸食大麻煙再出事，鹿希派被罵到沒臉住在家裡，「當時心想，既然如此，我就不打擾各位了」獨自離家租了房子，斷了來自家中金流，全然靠自己打工接剪輯案子、在嘻哈圈子演出，但當真走出去，才知道外面的世界不是自己想像那樣。



鹿希派說，以前的想法是家裡有資源要拿，不然就是傻瓜，現在拿了，結果搞砸了，那就試試看不拿吧，「所以我試了，真的沒辦法吃飯時，還跟身邊友人借錢，生活苦哈哈」。最終，他被現實處境打掉重練，也更珍惜演藝圈得來不易的工作機會。

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他笑說，炸台灣市府的罰金50萬（台幣）是二姊先湊的，這些年他用工作收入中一定比例償還，「錢雖然繳給國家，但成長是自己感受的，如今我的想法是，既然生活要過，我有工作就做，你丟我去校園主持、外景，甚至跟5566跳舞，我都OK，看自己能到什麼程度」。



當他不再糾結，猶如脫胎換骨，來自父親血緣的幽默開始自然散發，有一次錄完影，吳宗憲不經意對他說，「矮優，現在鹿希派是要往諧星發展囉」鹿希派說，「在別人聽來以為他只是玩笑，但我知道他終於注意到我其實也可以讓大家喜歡，心裡非常開心」。

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吳宗憲總在人前毫不留情的調侃他，但也授之以漁，把「老唐牛肉麵」交給他打理，鹿希派坦言，「牛肉麵我確實靠爸，但做藝人，我希望有一天像他一樣，在演藝留下一些作品讓人記得」，61歲的父親老喊想退休：

他是真的想退，喊了10年，我覺得他是在等我茁壯長大。

鹿希派（右）跟在吳宗憲身邊學習如何當一個稱職的藝人。（聯合報授權使用／資料照片）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】