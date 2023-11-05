吳宗憲喜曬鹿希派與她合照　兒子被傳娶老婆好事近？憲哥回應了

台灣綜藝天王吳宗憲之子鹿希派（吳睿軒）今年上半年被《鏡週刊》拍到與人氣直播主鼎惠惠（盧鼎惠）一起溜狗喝下午茶，女方自由進出鹿希派家，傳出戀愛中。



而昨（3）日憲哥大方曬出和鹿希派及盧鼎惠的合照，還寫道「哇厲害啦，可愛的盧小小」，引網友留言「憲哥又要升級了嗎」，好奇憲哥是否要娶媳婦了？甚至還有網友直呼「這當媳婦ok的啦」。

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對於曬出和兒子及兒子女友合照被猜測「好事近」？，憲哥也回應了。據《TVBS新聞網》報導，憲哥表示「才幾歲呀？」，認為「年紀太小，還不行」，顯然是否認了娶媳婦的傳聞。

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