【多圖】國光女神夜宿綜藝天王內湖豪宅　人夫吳宗憲以三字回應　

台灣綜藝天王吳宗憲，雖然已有太太張葳葳，但二人並非一起住在內湖金莊路的豪宅，關係撲朔迷離。但最神奇是深宵時份，不時在吳宗憲節目中亮相的女星安苡愛，竟然夜訪憲哥，而且至天光仍未離開，由於二人早於去年傳出緋聞，現時安苡愛更被揭在憲哥寓所留宿，二人關係不言而喻，而事件曝光後，吳宗憲只以三字回應。

安苡愛不時獲邀拍攝吳宗憲的節目《綜藝玩很大》。（安苡愛IG圖片）

吳宗憲在台灣紅到發紫，甚有江湖地位，雖然已經56歲，但談吐風趣幽默，甚得女性歡心，而多年來她的緋聞女友更是如走馬燈，換完一個又一個，儘管她已經有太太張葳葳。繼女星陳孝萱、張永歆後，最新的緋聞女友，是樣子甜美，身材驕人的國光女神安苡愛，其實去年安苡愛生日當天，吳宗憲就為女方慶祝生日，還一對一吃生日飯。安苡愛又幫忙照顧憲哥愛犬Bingo，而吳宗憲在節目中，就半開玩笑表示他們是「狗男女」，將二人關係輕輕帶過。

近日安苡愛被揭夜訪吳宗憲，更在男方內湖豪宅留宿。（安苡愛IG圖片）

以下是安苡愛高清美圖：

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安苡愛出道時是國光女神，現時除了拍攝節目，更幫吳宗憲打理網上商品生意。（安苡愛IG圖片）

安苡愛早已被圈內人冠以「新憲嫂」之名，日前安苡愛更被拍得夜訪憲哥，當晚安苡愛先跟女友人在台北的日本餐廳用膳，之後返回松山區寓所，至晚上11時許，安苡愛乘車到憲哥的內湖豪宅，卻未有走正門，而是經過庭園由後門入內，至天光也未有離開。對於安苡愛在憲哥寓所留宿，憲哥只簡單回應「搞錯了」，而安苡愛則表示屋內還有其他人，不止他們兩個。安苡愛能夠登堂入室，跟憲哥感情要好，星途可說一片光明。

以下是安苡愛高清美圖：