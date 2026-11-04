《女神降臨》文佳煐遊迪士尼　霸氣坐路邊階梯大啖食雪糕勁貼地

憑大熱韓劇《女神降臨》晉身頂級女神的韓國女星文佳煐，近期正忙於籌備與崔宇植合作的新劇《鯨魚星》。日前她獲邀到澳門出席品牌活動，隨後抓緊空檔秘密旋風襲港，並於社交媒體大曬暢遊香港迪士尼樂園的靚相，旋即引來大批粉絲讚好。



文佳煐。（IG@m_kayoung）

日前她獲邀到澳門出席品牌活動。（IG@m_kayoung）

美式球衣減齡穿搭微露纖腰

相中所見，現年30歲的文佳煐大玩減齡街頭運動風，以黑色印花美式球衣內搭白邊打底背心，短版剪裁巧妙微露白滑小蠻腰，下身搭配淺灰色棉質休閒長褲，隨性之餘又微滲健康性感；她更特意紮起元氣滿滿的雙麻花辮，頭戴經典藍灰色蝴蝶結米妮髮箍，瞬間切換為青春活潑的樂園美少女。文佳煐全程興奮如鄰家女孩，戴著卡通頭飾逛商店，又在大街上打卡，完全融入夢幻童話氣氛。

少女感十足。（IG@m_kayoung）

戴著卡通頭飾逛商店。（IG@m_kayoung）

到處打卡。（IG@m_kayoung）

路邊大啖食雪糕

不過全場最吸睛的焦點，莫過於文佳煐徹底粉碎女神包袱的搞笑吃相。其中一張照片中，她竟豪邁不拘小節地坐在園區路邊階梯上，單手捧著巨型朱古力軟雪糕吃得津津有味；吃下一大口後，她更毫無顧忌地閉起雙眼、流露出極度沉醉的享受神情，畫面既真實又傳神，惹來粉絲笑指「女神包袱碎一地」。

單手捧著巨型朱古力軟雪糕。（IG@m_kayoung）

流露出極度沉醉的享受神情。（IG@m_kayoung）

隨後她再上載在樂園餐廳內品嚐精緻公主造型蛋糕的相片，只見她用手撕開蛋糕、十分忘我，面對美食徹底失守的率真性格再度圈粉無數。出生於德國、精通三國語言的文佳煐，自童星出道以來便憑藉才貌雙全的「腦性女」形象深入民心，演技實力備受認可。今次趁工作空檔閃現香港充電，除了滿足其心心念念的香港主題樂園之行，亦展現出螢幕下毫無架子的一面。

品嚐精緻公主造型蛋糕。（IG@m_kayoung）