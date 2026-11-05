向太談孫輩分財產堅稱「要一樣」　自爆私下唯獨一項待遇差天共地

影壇大亨向華強太太向太（陳嵐）向來作風霸氣、心直口快，近年積極經營小紅書等內地社交媒體，屢屢締造話題。昨日（4日）她上載最新影片，談及將來財產分配問題，其坦率回應再次引起網民熱議。



好幸福啊。（微博@向太Tiffany陳嵐）

向佐與台灣女星郭碧婷於2019年結婚。（微博@向太Tiffany陳嵐）

二人婚後育有一對兒女。（微博@向佐JackyHeung）

向太親解財產分配力求「一碗水端平」

向佐與台灣女星郭碧婷於2019年結婚，二人婚後育有一對寶貝兒女，深得向華強夫婦寵愛。在最新曝光的影片中，工作人員好奇追問向太：「你以後給孫子和孫女的財產分配會有區別嗎？」向太即斬釘截鐵回應：「不會，一定要一樣。」她感性解釋，其實心底裡總覺得對孫仔有點虧欠，皆因「我們這個爺爺（向華強）真的眼中只有孫女。」令孫仔不時在家庭互動中被忽視；因此她會時刻警惕自己，務求做到一碗水端平，讓兩個乖孫都覺得嫲嫲絕對沒有偏心。

向太即斬釘截鐵回應：「一定要一樣。」（影片截圖）

她表示心底裡總覺得對孫仔有點虧欠。（影片截圖）

爺爺向華強眼中得孫女。（影片截圖）

爺爺向華強勁錫孫女。（微博@向太Tiffany陳嵐）

不過，向太隨即展露豪門長輩最真實柔軟的一面，坦言雖然原則上兩人所得的資產份額一樣，但她依然會「偷偷多塞一點珠寶給孫女」；至於孫仔的待遇則差天共地，向太搞笑直指只會留一顆珠寶給他：「給他求婚用的」。

向太會「偷偷多塞一點珠寶給孫女」。（影片截圖）

向太搞笑直指只會留一顆珠寶給孫仔。（影片截圖）

孫女嘴甜舌滑穩坐全家「食物鏈頂端」

向太早前亦曾在其他節目中坦言，孫女如今穩坐全家「食物鏈的頂端」；她大讚孫女極度聰明兼嘴甜舌滑：「才一個禮拜沒見我們，就會說『我很難過，我想爺爺奶奶了』，你知她這個嘴巴甜死了」，令向華強夫婦冧到爆。這番言論一出即引來大批網民轉發討論，不少人留言大讚向太真實貼地兼極具智慧，並紛紛洗版驚嘆：「基礎份額均等，偏愛藏在細節裡」、「做她的孫女真的好幸福」。

乖孫女穩坐全家「食物鏈的頂端」。（影片截圖）

孫女嘴甜舌滑。（影片截圖）