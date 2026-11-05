汪明荃無意在港開騷轉戰內地　拒視像查崗丈夫羅家英台慶繼續坐鎮

2026 CASH周年晚宴暨第24屆「CASH 金帆音樂獎」頒獎典禮11月4日晚假灣仔隆重舉行。象徵本地樂壇崇高敬意的「CASH 音樂成就大獎 2026」，正式頒予縱橫藝壇數十載的資深填詞人、文化學者鄧偉雄博士，並由影壇巨匠許冠文博士親自上台頒發獎項。「阿姐」汪明荃悉心盛裝到場支持伯樂，同時大方分享工作與生活近況，確認今年不會在香港舉行演唱會，但正規劃於內地舉辦小型音樂會。阿姐席間亦表示台慶將如常擔綱司儀，只要體能合適且有好劇本，隨時樂意重返劇組過戲癮。

已經79歲的汪明荃狀態已經驚人。（IG@wang_liza）

汪明荃體貼拒打擾丈夫拍戲。（IG@wang_liza）

汪明荃讚不絕口：佢為我寫咗十幾首首本名曲

憑藉演繹多首鄧偉雄填詞作品而紅遍華人社會的「阿姐」汪明荃，昨晚亦專程悉心打扮現身會場，親身見證好友獲獎的歷史時刻。談起這位亦師亦友的資深創作人，阿姐在接受《am730》訪問時讚不絕口，盛讚對方是名副其實的才子，在自己拍攝電視劇的黃金年代為其度身訂造了十多首家傳戶曉的首本名曲，今次榮獲最高榮譽，自己一定要親身到場力撐。

「阿姐」汪明荃悉心盛裝亮相。（小紅書圖片）

今年轉戰內地籌劃小型音樂會

接受《星島頭條》訪問時談及個人演唱會，汪明荃明確表示今年未有在香港開騷的計劃，但透露將會在內地舉行小型音樂會，近距離回饋內地支持者。提及早前驚喜現身古天樂演唱會擔任特別嘉賓，阿姐笑不攏嘴地形容過程「好玩」，笑言以往從未見過對方在台上勁歌熱舞。

阿姐汪明荃粉紅Look現身古天樂演唱會。（小紅書截圖）

聞朱敏瀚綵排受傷籲萬事小心

對於後輩朱敏瀚日前為台慶表演項目綵排時不幸發生意外受傷，經歷過無數大型匯演的阿姐感觸憶述，過往台慶的演出項目往往難度極高，特技與高危表演屢見不鮮，她特別語重心長地叮囑一眾後輩在追求舞台效果之餘，最重要是時刻將自身安全放在第一位。

朱敏瀚從目測近兩米的高處跌下，整個人背部朝下直撞地面。（影片截圖）

汪明荃拒狂打視像查崗

除了見證樂壇盛事，阿姐亦難免被追問剛度過80歲大壽的丈夫羅家英近況。她透露早前已特意設宴13席，熱熱鬧鬧地與一眾親友及摯交聚首切蛋糕。當被問及這場熱鬧壽宴是否由她一手精心包辦時，阿姐發揮直率本色笑著澄清並非自己主導，而是家英哥本人興致勃勃想大搞，自己只是在旁貼心協助籌辦。

談到生日賀禮，阿姐透露特意為家英哥挑選了一套極具剪裁感的新潮西裝，笑指丈夫平日偏好休閒便服，但身為資深藝人出席莊重場合不可或缺，這份禮物兼具時尚與實用價值。阿姐更透露丈夫羅家英剛完成由居港印度導演執導的電影拍攝，隨即馬不停蹄前往潮州投入另一部新片的劇組。被問到會否叮囑老公小心身體，她笑言羅家英「越忙越易入睡」很有福氣，直言不會刻意要求跟丈夫經常進行視像通話，體貼表示「不想打擾對方」。

汪明荃羅家英夫妻感情向來和睦。（IG@wang_liza）

台慶穩坐司儀寶座：啱劇本絕不拒演

阿姐大方透露將於年底攜同家英哥遠赴美國探望家人。她感觸表示，由於彼此各有忙碌，算算時間已有長達8年未有飛抵當地，故此行決定預留約兩星期時間放慢腳步，好好與至親共聚天倫。而在起行之前，一年一度的無綫電視台慶盛典在即，阿姐亦落實將一如既往坐鎮舞台中央擔綱大會司儀。面對外界關心她會否逐步放慢工作步調減產，向來敬業樂業的阿姐直言未有刻意強求，心態始終保持開放積極，強調只要日後遇上理想劇本且體能負荷得來，隨時樂意再披戲服過足戲癮。