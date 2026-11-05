《飄零燕》蔡麗貞藥物過敏曾陷瀕死邊緣　高燒至104度全身爛透

70年代憑主唱經典日本動畫《飄零燕》主題曲而紅遍全港的童星蔡麗貞，日前罕有現身陳志雲的YouTube訪談節目《志雲頻道 stephenchannel》。她在節目中首度分享了一段因嚴重藥物敏感與死亡極為接近的驚險經歷，以及大難不死後的人生轉變。

蔡麗貞現身《志雲頻道 stephenchannel》，首度分享了一段與死亡極為接近的驚險經歷。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

嚴重藥物過敏陷瀕死邊緣

蔡麗貞憶述，自己在1989年曾因服用感冒藥引發嚴重過敏，體溫狂飆至104度後緊急送院。她形容，在留醫14天裡全身皮膚像被烈火灼傷般潰爛，連口腔和喉嚨亦無一倖免，頭髮更是全部掉光，一度短暫停止呼吸，當時親友皆以為她命懸一線。談及那段瀕死的經歷，她憶述當時意識彷彿置身於另一維度的空間，眼前鋪滿類似電影《玩轉極樂園》（Coco）般的迷濛橙色樹葉，耳邊迴盪著人間罕見的空靈樂聲。正當視線如鏡頭般迅速前移，她心中突然湧現對母親的極度不捨，強烈的求生念頭讓她瞬間「回魂」。蔡麗貞意識甦醒後體溫逐漸回落退燒，連醫生都驚嘆這是極為罕見的醫學奇蹟。

蔡麗貞分享瀕死感受與康復過程。（《志雲頻道》影片截圖）

蔡麗貞坦言每一秒都很痛苦

回顧那段經歷，蔡麗貞坦言當時自己每一秒都在痛苦中煎熬，連母親亦無計可施，身邊所有人都認定她撐不下去。她哽咽感嘆：「有時我哋喺人世上，好多時受到人間嘅苦呢，可能會話：『我頂唔順，頂唔順，頂唔順。』」，但真正去到生死臨界點的那一刻，內心依然存有頑強的掙扎，不願放棄生命。

蔡麗貞主唱的《飄零燕》街知巷聞。（《飄零燕》MV截圖）

蔡麗貞主唱的《飄零燕》街知巷聞。（《飄零燕》MV截圖）

家人無私照料撫平創傷

雖然撿回一命，蔡麗貞出院後依然「全身爛晒得返個頭咁樣」，外貌的巨變讓她一度陷入極大自卑與恐慌。所幸胞姐與姐夫始終在身旁悉心照料，胞姐更以「一個人嚇親人哋，唔嚇親人，肉酸定唔肉酸，是人教佢嘅啫。BB仔是唔知嘅，佢咁細個。你同佢嘅關係是最緊要。」開解她，讓她放下心結。後來，她透過與年幼姨甥互動重新找回自信，熬過漫長而艱辛的康復期。

蔡麗貞年僅8歲參加TVB唱歌比賽節目《聲寶之夜》，成為該節目年紀最細的冠軍得主，在總決賽奪得亞軍，被譽為「天才歌手」。（FB@Alen Tse）

蔡麗貞年僅8歲參加TVB唱歌比賽節目《聲寶之夜》，成為該節目年紀最細的冠軍得主，在總決賽奪得亞軍，被譽為「天才歌手」。（FB@Alen Tse）

將收益悉數捐出用作慈善

蔡麗貞在1972年以年僅8歲之齡參加TVB歌唱節目《聲寶之夜》，憑一曲高難度的《郊道》勇奪分站冠軍，其後更奪得總決賽亞軍。隨後她主唱的《飄零燕》主題曲更是家傳戶曉。然而她在合約屆滿後毅然淡出演藝圈，回歸校園。多年後，她以「福頭老師」之名推出洗腦神曲《夏日熱辣辣》，在網絡上掀起熱潮。歷劫歸來後，蔡麗貞不僅將該曲的全部收益悉數捐出作慈善，平日更經常走訪安老院舍做義工，以實際行動回饋社會。

蔡麗貞將《夏日熱辣辣》的全部版權費及工作酬勞悉數捐出作慈善。（YouTube@環保觸覺 Green Sense）