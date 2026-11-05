Toyz劉偉健返港後首發文　篠崎泫神隱被批「看風向」親反擊質疑

香港籍網紅Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈，被判刑4年2個月，2024年5月入監服刑，經過2年半獲假釋，但出監後隨即就被移民署解送台中機場強制出境。外界都在關注女友篠崎泫的反應，不過她遲遲沒有回應，直到網友留言質疑，才親自反擊。



Toyz返回香港後，就在社群發文兩字「報數」，經過一天有上萬則留言，2萬個讚，網友們紛紛都來朝聖，另外他也把入監前在社群置頂的告別文撤下，象徵重新開始。

Toyz劉偉健（Instagram@toyzlol）

Toyz劉偉健遣返回港後首發文，篠崎泫被嘲「在看風向」親回應：

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另一邊曾被傳出與在獄中Toyz登記結婚的篠崎泫，雖然當時已澄清否認，但外對於她近日的動向非常關注，而近來正逢雙11，所以她每天都在發文推廣促銷業配活動，有網友就跑去她的貼文下留言「我是你粉絲 但你怎麼嫁給一個會犯罪的人」。

甚至更有網友表示：

Toyz出來了，都沒表示什麼？在看風向嗎？

這則留言釣出了篠崎泫親自回覆「會不會有可能我已經忙死」，短短一句話就回擊網友的質疑。

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