《念念有詞》劉念涉「刑事犯罪」遭立案調查　前東家指控私吞百萬

短劇女星劉念因主演《成何體統》、《念念有詞》等作品爆紅，近日卻傳出與經紀公司爆發合約糾紛，更遭前公司指控涉嫌聯手商務人員侵占逾百萬元人民幣。經紀公司已向警方報案，案件目前進入調查程序。



爆紅後要求分帳九比一 劉念談不攏走人

據《優點娛樂》報導，劉念前經紀公司指控，雙方原本簽訂五五分帳合約，但劉念走紅後，便提出將分帳比例調整為九比一。公司負責人表示，「光稅費就佔6個點（6%），該方案根本不可行」。劉念則強硬表示，「如果不滿足條件，自己就不再做藝人」，隨後離開公司。

劉念（微博@劉念念念LN）

短劇女星劉念因主演《成何體統》、《念念有詞》等作品爆紅：

+ 6

前公司指出，劉念之後單方面寄送解約函，並封鎖所有員工，公司事後才發現，她早在9月就已成立新公司，原本合作的廠商也被要求將款項改匯至新帳戶。

前公司員工表示，當初劉念陷入與「AKB48」合約糾紛、一度無戲可拍時，公司曾多方奔走協助，並投入300萬至400萬元人民幣資源，替她配置經紀、商務、宣傳及劇本團隊。如今劉念單方面停止履約，導致公司營運陷入困難，還得承擔合作夥伴可能提出索賠的風險。

經紀公司控侵占百萬 劉念涉刑事犯罪遭調查

此外，前公司員工進一步指控，劉念涉嫌與商務人員暗中串通，對外謊稱合作僅收到品牌贈禮，實際上卻引導品牌方將合作款項匯入她的私人帳戶，再私下瓜分。公司要求商務人員交接時，對方卻失聯離職。

經紀公司調查後，已於9月底向警方報案，據稱涉及品牌多達數十家，警方目前已正式立案調查。至於劉念是否因此遭警方傳喚，以及相關款項流向與涉案金額，仍有待警方進一步釐清。

延伸閱讀：27歲當紅小生驚爆欠債千萬 自認經濟拮据無錢還 現已被限制消費（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 19

延伸閱讀：

昔投資慘虧又染賭癮！一代影后罹癌暴斃 公寓飄惡臭「驚淪腐屍」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】