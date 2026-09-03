劉曉慶經法院認證借錢不還　欠330萬債務賴賬6年　遭揭露惡劣手法

內地資深女星劉曉慶捲入330萬元人民幣借貸糾紛，案件歷經一審、二審後，近日迎來終審判決。



深圳市中級人民法院於8月31日做出終審判決，駁回劉曉慶上訴，維持一審原判，認定她須在未實繳340萬元人民幣的出資範圍內，對「劉曉慶珠寶（寧波）有限公司」的330萬元人民幣債務承擔補充清償責任。

劉曉慶捲入借貸糾紛，近日迎來終審判決，認定她對公司的330萬元人民幣債務承擔補充清償責任。（劉曉慶微博圖片）

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案件源於2020年12月，王耀向「劉曉慶珠寶（寧波）有限公司」出借330萬元人民幣，雙方約定於2021年3月還款，但期限屆滿後，公司並未償還借款。王耀之後提起訴訟並獲得勝訴判決，但進入執行程序後，因公司缺乏足夠財產，債務清償陷入困難。

另一方面，劉曉慶在公司欠債期間，於2021年將自己持有的34%股權轉讓，交易對價僅為0元、1元人民幣，且她認繳的340萬元人民幣出資始終未實際繳納。

王耀在取得對公司的勝訴判決後，因執行未果，進一步申請追加劉曉慶為被執行人，要求她在未實繳出資的範圍內承擔相應責任。案件經一審、二審審理後，法院最終支持相關主張。

法院認定，劉曉慶是在公司債務已經存在的情況下，以顯著不合理的低價轉讓股權，相關行為實質上涉及逃避股東出資義務，並非單純正常行使股東期限利益。

法院同時指出，公司經強制執行後仍無財產清償債務，已符合股東出資義務加速到期的條件。因此，劉曉慶須在未實繳340萬元人民幣出資的範圍內，對公司330萬元人民幣債務承擔補充清償責任。此外，一、二審案件受理費各為3.4萬元人民幣，合計6.8萬元人民幣，均由劉曉慶負擔。

此次終審判決也針對股東在公司負債期間低價轉讓股權、未履行出資義務等情況，進一步釐清股東可能承擔的法律責任。

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