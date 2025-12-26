27歲當紅小生驚爆欠債千萬　自認經濟拮据無錢還　現已被限制消費

27歲大陸男星李宏毅微博擁有1393萬人追蹤，近來新戲《天書黎明》開播，人氣居高不下，但卻傳出與湖南芒果娛樂爆發合約糾紛，遭北京市朝陽區人民法院發布「限制消費令」，金額高達人民幣1118萬元。



12月25日晚在李宏毅微博首度發聲，表示會「積極推進解決」。

李宏毅12月25日晚所發聲明（微博@L李宏毅）

和前東家合約3年前到期 達成賠償方案

李宏毅在微博發布聲明，他表示和前經紀公司合約在2022年就到期，雙方展開友好協商並達成賠償方案，他指出：

多年來一直嚴格履行約定內容，尚未處理完畢的事項，我也正與相關方積極推進解決。

他強調自己身為演員，一直專注在演藝事業，認真詮釋每部作品、塑造每個角色：「懇請大家將目光聚焦於我的表演與創作，而不是我的角色是什麼番位，排在哪個位置，不必對早已塵埃落定的過往過度解讀、肆意揣測，更不要被網絡上的片面輿論帶偏節奏。」

李宏毅背債近6千萬 認經濟能力不足

他所屬工作室同步發聲，表示法院已判決李宏毅和前經紀公司湖南芒果娛樂解除經紀合約，且互相承擔違約責任，但李宏毅需再支付湖南芒果娛樂1308萬元人民幣，由於金額較高，需要分期支付，但也已經陸續支付部分金額。

針對芒果娛樂提起強制執行，李宏毅工作室證實此事，並指出法院對李宏毅下限制消費令，強調限消令是因為李宏毅經濟能力不足，沒有能力立刻履行判決款項，並不屬於違法犯罪行為，也不屬於違背公序良俗的行為，不會影響李宏毅的演藝路。

而李宏毅工作雖然不受影響，但粉絲相當心疼他背負巨額債務：

「不影響播劇，不影響任何，唯一影響就是李宏毅窮的事情被大家知道了」

「相信李宏毅能度過這段難關」

「支持工作室告造謠抹黑，捍衛李宏毅」



