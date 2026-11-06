65歲「綠葉王」莫偉文一日連跑三區開工　直落逾10小時外景超敬業

現年65歲的無綫資深甘草演員莫偉文入行逾40年，以紮實演技演活無數小人物。近日他在社交平台透露，原本打算相約朋友飯聚，豈料突然連收兩張通告，隨即全情投入開工：「噚日原本想約人食飯啫，即收到兩張通告，結果噚日上午係油麻地開超時空男臣2，下午就去左調景嶺拍街景，晚上再轉去土瓜灣繼續外景，好耐未試過直落開十幾個鐘外景。」一日連跑三區直落拍攝十多個小時外景，敬業樂業的態度令人佩服！

莫偉文直落十幾粒拍攝。（IG@bertmokwaiman）

莫偉文連拍逾10小時外景 網民大讚精神奕奕

莫偉文在社交平台上載了數張現場工作照，只見他身穿格仔恤衫，精神奕奕地與年輕台前幕後合照，狀態相當不錯。帖文一出隨即吸引大批網民留言力撐，不少人驚嘆這位「老戲骨」緊貼潮流常玩社交網，紛紛大讚：「十幾個鐘都咁精神，勁！」、「有工開人自然都精神啲，證明係實力派」，並叮囑他要兼顧休息、保重身體。

一日連跑三區拍外景。（IG@bertmokwaiman）

到晚上依然精神奕奕。（IG@bertmokwaiman）

超敬業！（IG@bertmokwaiman）

入行逾40年精通日語孖王菲拍日劇 曾拍《少林足球》 做謝賢助手

作為演藝界公認的「綠葉王」，莫偉文歷年來涉獵舞台劇、電影及電視，曾參演逾20部電影。他曾在周星馳經典《少林足球》中飾演謝賢助手，以及在《生化壽屍》中飾演壽司師傅，生動演繹至今依然深得影迷喜愛。早年曾於日本營商的他更精通日語，早在2001年便衝出香港，與中井貴一及王菲合演日劇《大話姻緣》（ウソコイ）；其後在TVB經典劇《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演日軍翻譯「銘叔」，一口流利日文被觀眾奉為亮眼之作。

莫偉文在《少林足球》飾演謝賢跟班。（《少林足球》劇照）

莫偉文在經典港產Cult片《生化壽屍》中，與張錦程一齊做壽司師傅。（《生化壽屍》劇照）

參演逾140部無綫劇集 演技精湛名副其實實力派

莫偉文至今已為TVB參演超過140部劇集，無論在處境劇《愛·回家之開心速遞》，還是《律政強人》、《本尊就位》、《死有對証》以至《新聞女王2》中，都能精準拿捏角色神髓，獲不少網民激讚是名副其實的「演乜似乜」實力派。

莫偉文至今已為TVB參演超過140部劇集。（節目截圖）

曾與周星馳拍攝《少林足球》。（IG@bertmokwaiman）