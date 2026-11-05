陳凱琳街頭受訪大爆鄭嘉穎性格　感嘆27歲結婚太早：少咗約會樂趣

現年35歲的2013年香港小姐冠軍陳凱琳（Grace），與視帝老公鄭嘉穎婚後「四年抱三」育有三名愛兒，家庭生活幸福滿瀉。近年陳凱琳更展現「女強人」本色，既勇闖內地加盟綜藝《乘風2026》，又親力親為打理自家朱古力店生意。向來作風親民貼地的她，日前打扮高貴性感現身香港街頭時，被一名外國KOL隨機街訪。



前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚。（IG@ghlchan）

兩人「四年抱三」先後誕下三個可愛兒子，組成幸福的一家五口家庭。（IG@ghlchan）

陳凱琳大爆鄭嘉穎真實性格

當被問及對香港男生的真實看法時，陳凱琳一開口便大方提起老公鄭嘉穎，她一邊甜笑一邊大爆老公的秘密，透露鄭嘉穎因為自幼在美國讀書成長，所以思想與性格各佔一半，直言：「他不是那種完全的香港男生」，笑指老公身上兼具中西文化特質，並非百分百傳統港男路線。

陳凱琳提起丈夫鄭嘉穎，透露對方從小在美國讀書，直言「他不是那種完全的香港男生」。（YouTube@Christina靠右邊走）

不過，陳凱琳對於「港男」的評價依然極高，她極力推薦與港男約會，大讚港男非常懂得照顧身邊伴侶，直言本地男生普遍有一種「一定要照顧女生」的體貼心態。陳凱琳更熱情慫恿主持人務必親身嘗試：「如果你從未試過與香港男生約會，為什麼不試試？」

陳凱琳認為香港男生很會照顧女生。（YouTube@Christina靠右邊走）

陳凱琳讓主持人試試和港男約會。（YouTube@Christina靠右邊走）

陳凱琳嘆27歲嫁得太早

雖然與鄭嘉穎結婚多年恩愛如初，但在訪談中，陳凱琳卻突然「自爆」，大嘆自己其實很遺憾未能享受更多單身約會的時光。她一臉無奈又好笑地透露，自己27歲便早早步入婚姻，因此少了很多四處約會的體驗：「我現在都只是看著朋友拍拖『過乾癮』，因為我很早就結婚了！」語氣間流露出對單身約會世界的絲絲回味。

陳凱琳坦言現時只能看著朋友拍拖「過乾癮」。（YouTube@Christina靠右邊走）

陳凱琳自爆自己27歲便步入婚姻殿堂「太早了」。（YouTube@Christina靠右邊走）

陳凱琳搞笑勸遲婚：36歲再結

當29歲的外國主持人聽到陳凱琳27歲便結婚時，不禁露出驚訝神色，隨即心虛追問：「我現在29歲，這個年紀結婚還可以嗎？」陳凱琳見狀立刻安撫對方，大讚29歲的年紀「非常完美」，隨後更語出驚人地搞笑獻計「勸退」：「你應該36歲再結婚，那樣你還可以繼續約會、享受拍拖樂趣多6年！」陳凱琳一邊講一邊笑得合不攏嘴，幽默風趣的真實反應引來全網笑翻，大讚這位三子之母既真性情又貼地可愛。

陳凱琳勸告主持人等到36歲才結婚。（YouTube@Christina靠右邊走）