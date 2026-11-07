71歲趙雅芝拍片狂笑突掩面眼泛淚光　繼去年後台痛哭鏡頭前再失控

71歲「不老女神」趙雅芝近年活躍內地搵銀，不過近日她在社交平台上載了一段到杭州歎美食的短片，席間情緒卻大起大落，由狂笑無端變成掩面落淚，反常舉動隨即引起網民熱烈討論。



到杭州品嘗美食。（抖音＠趙雅芝）

情緒突失控由笑轉喊惹關注

影片中，身穿淡黃套裝的趙雅芝冒雨趕到西湖旁，品嚐西湖醋魚及「素貞糕」等杭州特色美食。起初她心情大靚，與同行友人有說有笑。豈料食到一半，她突然狂笑不止，下一秒卻戲劇性地變臉，用手遮掩半張面，眼角泛淚兼露出苦笑。身旁友人見狀一頭霧水，笑問她是不是「好吃到哭了」，更直指她「莫名其妙」，形容「你的笑點跟正常人都不在一條線上」。面對友人連番追問，趙雅芝全程口啞啞支吾以對，場面略顯尷尬。

介紹「素貞糕」。（抖音＠趙雅芝）

在討論糕點內陷時突然狂笑。（抖音＠趙雅芝）

突然掩面眼角泛淚。（抖音＠趙雅芝）

網民憂精神健康響警號

雖然短片配上「根本控制不住自己」、「被戳中笑穴」等輕鬆字眼，但有眼利網民睇完大感擔憂，認為趙雅芝的舉動絕非單純「笑到流眼水」，反而更像是不受控的情緒釋放。有網民推測，已屆高齡的她至今仍頻頻接商演、跑活動，長年連軸轉的工作節奏難免令人體力透支，擔心她精神壓力過大；不過亦有網民認為大家過慮，純粹是聚會時被朋友逗樂而笑出眼淚。

哭得相當哀傷。（抖音＠趙雅芝）

眼閃淚光。（抖音＠趙雅芝）

去年7月曾離奇爆喊

其實今次已非趙雅芝首次在鏡頭前情緒失控。去年7月她穿著一身紅裙出席內地活動時，在台上依然保持專業，但一退到後台卻毫無預警地離奇爆喊，需用手遮面拭淚，嚇得身旁的工作人員不知所措。多次在公開場合情緒起伏，難免令外界對這位70年代無綫當家花旦的身心健康狀況大感掛心。

去年活動上亦曾情緒失控。（影片截圖）

遮面拭淚。（影片截圖）