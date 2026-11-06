林芊妤囡囡1歲生日派對比婚禮更隆重　曾歷胎兒染色體異常極崩潰

現年37歲的「瑜伽女神」林芊妤（Coffee），自2018年與圈外老公翟志榮（Winson）拉埋天窗並誕下大仔翟德彥（伯伯）後，去年（2025年11月）再迎來第二胎寶貝女Rea，湊成一個「好」字。轉眼間囡囡Rea已經踏入1歲，向來重視家庭的林芊妤日前為囡囡大搞1歲生日派對，現場佈置極盡心思，熱鬧程度甚至比她當年低調簡單的婚禮更為隆重。林芊妤隨後在社交平台貼出多張溫馨照片，並寫下催淚感言，字裡行間道盡初為人母以至成為兩孩之媽的點滴辛酸，坦言生B有如「打咗一場只有自己先知嘅硬仗」。

林芊妤為愛女Rea辦1歲生日會。（IG@coffee89921）

一仔一女湊成「好」字。（IG@coffee89921）

自嘲十月懷胎製成品似足老公。（IG@coffee89921）

囡囡1歲大搞特搞誇張過結婚當年

林芊妤當年在親友見證下低調完婚，但對小朋友的慶祝活動向來親力親為。面對囡囡Rea的1歲生日，她更毫不手軟隆重其事。在派對上，一家四口齊齊盛裝亮相，大仔「伯伯」彥彥全程對妹妹呵護備至。面對朋友取笑「囡囡個生日會仲隆重過你結婚嗰陣時」，林芊妤毫不掩飾身為母親的驕傲與儀式感，更坦言小朋友的生日絕對值得大肆慶祝。

林芊妤感觸表示：「無錯呀，因為自從我8年前做咗人媽媽之後，先知道慶祝小朋友嘅生日有幾咁重要！」她感性指出，母親就如同世上最偉大的魔術師：「你哋諗吓呢件事幾咁神奇，小朋友嘅眼耳口鼻、所有器官、皮膚、血液、手手腳腳，全部都係我嘅身體入面由一粒蝌蚪開始做出嚟，佢哋仲會隨住時間慢慢進化，雖然最後製成品都係成個我老公咁嘅樣！」一番幽默又溫暖的自嘲引得一眾網民與星級媽媽深有共鳴。

囡囡勁可愛！（IG@coffee89921）

胎兒曾歷染色體異常疑雲

事實上，林芊妤這胎小女兒的誕生過程歷盡波折。過去曾不幸經歷流產之痛的她，在懷上Rea約4個月產檢時，曾被驗出胎兒第13號染色體異常「擲界」（帕陶氏症），令她一度陷入崩潰與擔憂中，夜夜以淚洗面，所幸後來經過羊水穿刺及詳細基因檢測後確認無礙，去年順利剖腹產下健康寶寶。如今陪著愛女健健康康跨過一歲這個重要里程碑，更讓她百感交集。

她在文中回憶起懷胎與哺乳的艱辛：「究竟嗰九個月入面我身體經歷咗啲乜？根本就係打咗一場只有自己先知嘅硬仗。而且生完出嚟仲要繼續綿乾絮濕咁日湊夜湊，餵人奶又將自己所有骨膠原啊血啊精華奉獻晒畀佢哋，真係諗起都覺得自己偉大到想喊！」