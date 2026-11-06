璀璨之城大結局｜「東先生」竟是AI　猙獰狂笑遭狂轟：咁都出到街

無綫重頭台慶劇《璀璨之城》於今晚（10月6日）迎來大結局，商戰恩怨與豪門家族鬥爭推向最高峰。劇中官家兩兄弟正式決裂，由張智霖飾演的「官孝賢」為解資金燃眉之急，獲神秘富豪「東先生」主動接洽融資。



《璀璨之城》大結局，東先生表面施以援手，實則密謀炸毀「君臨舫」報復官家。（劇集截圖）

大結局驚現AI生成人物：伏地魔定李家鼎？

雖然劇情高潮迭起，但劇中神秘富豪「東先生」的出場畫面，卻因極度詭異的視覺效果在社交平台引爆洗版式熱議！畫面中，這名身穿絲質睡袍、躺在病床上的光頭長者角色，其面部肌肉動態顯得極不協調，眼神空洞中帶點猙獰，說話時五官活動僵硬；而在劇集結尾，他更突然張開大嘴巴仰天發出無比猙獰且癲狂的大笑，面部皮肉扭曲、動態違和感極重，詭異畫面讓電視機前的大批觀眾當場嚇呆。

為什麼不找一位真人演員去做呢？（劇集截圖）

鼎爺？（劇集截圖）

呢度起碼沒有那麼奇怪。（劇集截圖）

我真的被嚇到了。（劇集截圖）

大結局播出後，大批觀眾直呼「被嚇破膽」，紛紛上載電視截圖展開全方位聲討！不少網民強烈質疑大台是否在後期製作中濫用粗糙的「人工智能生成技術（AI），狠批製作質素低劣：「原來係 AI 😱😱」、「咁都出到街」！亦有網民發揮極致幽默狂寸該名長者笑起來「成個伏地魔咁樣」，更有不少觀眾笑指其五官神態極似老戲骨「李家鼎」；甚至有網民諷刺好好一部家族商戰大劇，秒變恐怖片：「睇睇下到最後原來係鬼片，先有官志琛顯靈，而家又有鬼上身阿伯！」 突兀詭異的「AI 級」視覺效果意外搶去結局所有焦點。

點解用AI？（threads截圖）

「伏地魔」來了。（threads截圖）