193郭嘉駿口不擇言再掀風波　公審素人樣貌被勸「小心又放假」

ERROR成員193（郭嘉駿）向來敢言，過去曾因不滿跨年倒數騷沒有Solo表演，在社交平台公開標註MakerVille行政總裁金廣誠及監製，疑因此惹怒公司高層被「雪藏」數月。事隔多時，近日他又在社交平台Threads上「開火」，因不滿素人網民批評其外貌與行為，轉發留言公審，再度掀起公關災難。

193再畀心。(陳順禎攝)

193轉發素人言論，暗踩對方外貌。（Threads截圖）

見網民真面目笑言「釋懷」

整場風波始於日前深夜，193自爆因「屎窟痕」在Threads搜尋網民對自己的評價，期間發現一名男網民留言嘲諷「條友咁X都睇...」。193隨即直接轉發該留言發文，更直言自己平日習慣點入這類網民的帳號研究其是否憤世嫉俗，而這次點入對方個人專頁見到有真人相後，竟然寫道「睇完之後我突然釋懷咗好多」，公然暗示該素人樣貌不揚；其後有粉絲留言安慰指其又高又型，193再順勢留言加碼反擊，自稱與對方「差唔多有型」，反問：「但佢話我X就唔公道囉」。

193郭嘉駿公審素人樣貌。（Threads截圖）

網民勸「小心又放假」

由於193過往曾因出位言論惹禍，有網民見狀不禁留言善意提醒：「小心又放假」，擔心他再次觸怒公司被「雪藏」。不過193似乎胸有成竹，親自回覆：「唔會啩，我已經小心咗，check咗今次呢位snoopy師兄唔係自己公司人 同埋我冇鬧佢」，力證自己今次做足功課兼無粗口，自覺絕不會受罰。

被勸小心放假反擊「今次冇鬧佢」。（Threads截圖）

網民翻舊帳痛斥死不悔改

193轉發留言的帖文一出，大批粉絲隨即湧入該素人帳戶圍攻，甚至人身攻擊嘲諷對方「睇完要洗眼」。事件激起公憤，大批網民怒斥193身為坐擁數十萬粉絲的偶像，公然帶頭網絡欺凌。網民隨即翻出其過往的爭議，痛斥他早前倒車撞倒婆婆未即時報警直接離開現場、公開批評經理人花姐等黑歷史，每次出事道歉後依然故我；而該素人事主亦發聲反擊，強調自己當初留言純粹是針對其過往行為而非外貌，怒轟193轉移視線兼帶頭霸凌。

素人評論。（Threads截圖）

男子組合「ERROR」成員郭嘉駿（193）駕車撞到途人。（網上影片截圖）