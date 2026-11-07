三代同糖｜處境劇大戰出殺手鐧　網民秒起底林淑敏許家傑回歸

電視台黃金時段處境喜劇掀起白熱化收視戰！面對對手HOY TV話題新作《你的保安李寶安》強勢步步進逼，無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》連環祭出變陣奇招，繼早前大開綠燈，緊急抽調前作《愛·回家之開心速遞》四大功臣樊亦敏、歐瑞偉、沈可欣及羅毓儀以嶄新身分火速「入屋」救火後，TVB再度發放重磅震撼彈，預告將有兩名實力超凡的「高人」以「最佳拍檔」姿態加盟劇組，並煞有介事地上載一張神秘全黑剪影圖發起「猜猜我是誰」，企圖大賣關子挑起劇迷好奇心。

《愛·回家》全黑剪影賣關子。（IG@TVB）

神級劇迷化身福爾摩斯 「蓮輝CP」秒速曝光

然而，無綫官方的障眼法並未能瞞過一眾眼利網民的法眼。帖文公開後不久，便有神通廣大的網民化身「網絡福爾摩斯」，僅花短短數分鐘便成功在茫茫圖庫中肉搜出這張黑剪影的原始對照圖片。原來這對被電視台寄予厚望的重量級秘密武器，正正是《開心速遞》中的人氣CP「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑。從搜出的未修原圖可見，二人頂著一身古裝戲服造型同框，無論是髮髻輪廓、古裝衣領線條，抑或林淑敏極具個人特色、俏皮單手向鏡頭比出「V」字的手勢，皆與官方發布的黑影輪廓百分之百精準重疊。

「蓮輝CP」秒速曝光。（小紅書）

呂慧儀帶頭混淆視聽 拉楊明莊思明落水

帖文一出，隨即引發同劇演員現身助攻。劇中飾演「熊若水」的呂慧儀率先帶頭「放流料」，在留言區公然標記早前拉埋天窗的新婚夫婦楊明與莊思明，搞笑反問：「係咪你哋？」，試圖大放煙幕混淆視聽。面對有網民隨即起哄笑問主角會否是「根叔（劉丹）同食屎陳師奶」，呂慧儀亦順水推舟發揮搞笑本色，幽默回覆：「期待已久！陳師奶話掛住……」令留言區洋溢著一片歡樂笑聲。

呂慧儀拉楊明莊思明落水。（IG@TVB）

劇迷歡呼：冇大小姐就即刻熄機

「蓮輝CP」即將強勢合體空降《三代同糖》的消息全面曝光後，旋即在網絡掀起瘋狂洗版潮。對於這對標誌性靈魂人物歸位，無數由《開心速遞》一路追隨至今的死忠粉絲大感振奮，紛紛激動留言力撐：「最愛大小姐！有大小姐一定死守電視機，冇大小姐就即刻熄機」、「終於等到蓮輝合體，今次劇組真係做啱決定」、「輝輝同大小姐永遠係無可取代嘅天花板」。